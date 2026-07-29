Фетисов назвал верным решение European Gymnastics по россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегаты внеочередной генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняли решение допустить российских атлетов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
- Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
- Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Делегаты внеочередной генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняли справедливое решение, допустив российских атлетов к международным соревнованиям с флагом и гимном, заявил двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Отмечается, что для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
"В Европейском гимнастическом союзе молодцы, что приняли такое правильное решение. И теперь наши ребята поедут на соревнования с флагом и гимном. Я знаю, что они сейчас готовятся к чемпионату Европы", - сказал Фетисов.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.
Исполком World Gymnastics принял аналогичное решение 17 мая. При этом ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло.