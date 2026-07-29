Фетисов назвал верным решение European Gymnastics по россиянам

Ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Отмечается, что для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.