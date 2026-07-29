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Фетисов назвал верным решение European Gymnastics по россиянам - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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16:08 29.07.2026 (обновлено: 17:11 29.07.2026)
Фетисов назвал верным решение European Gymnastics по россиянам

Фетисов прокомментировал допуск гимнастов к соревнованиям с флагом и гимном

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегаты внеочередной генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняли решение допустить российских атлетов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
  • Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
  • Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Делегаты внеочередной генеральной ассамблеи Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняли справедливое решение, допустив российских атлетов к международным соревнованиям с флагом и гимном, заявил двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Отмечается, что для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
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"В Европейском гимнастическом союзе молодцы, что приняли такое правильное решение. И теперь наши ребята поедут на соревнования с флагом и гимном. Я знаю, что они сейчас готовятся к чемпионату Европы", - сказал Фетисов.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе с 12 по 23 августа.
Исполком World Gymnastics принял аналогичное решение 17 мая. При этом ограничения могут сохраниться на соревнованиях, утвержденных до того, как это произошло.
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