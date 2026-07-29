Европе не хватает самолетов-амфибий для тушения пожаров, пишет FT

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа испытывает нехватку самолетов-амфибий Canadair для тушения пожаров, что подчеркивает ее проблемы с противостоянием экстремальным погодным условиям.
- Во Франции и Испании из-за аномальной жары произошли масштабные лесные пожары, приведшие к рекордному числу возгораний во Франции и уничтожению около 150 тысяч гектаров лесов в Испании.
- ЕС заказал еще 12 самолетов-амфибий, но их поставка ожидается не раньше 2028 года, а полная комплектация всех заказанных единиц произойдет только в начале 30-х годов.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Европе не хватает самолетов-амфибий Canadair, для тушения охвативших ее пожаров, что обостряет вопрос ее способности противостоять экстремальным погодным условиям, связанными с изменениями климата, сообщает газета Financial Times.
Во Франции и Испании вследствие аномальной жары леса охвачены огнем. Как заявлял президент Франции Эммануэль Макрон, страна столкнулась этим летом с рекордным числом природных пожаров за весь период после окончания Второй Мировой войны. Премьер Испании Педро Санчес сообщал, что с начала 2026 года лесные пожары уничтожили в Испании около 150 тысяч гектаров, их жертвами стали 13 человек.
"Лесные пожары, охватившие Францию и Испанию, разожгли политическое недовольство из-за нехватки самолетов-амфибий Canadair, необходимых для тушения пламени, а также обострили вопрос готовности Европы справляться с экстремальными погодными условиями, вызванными изменениями климата", - говорится в материале газеты.
По данным издания, в распоряжении Франции есть 12 самолетов Canadair, Испании - 14.
При этом, как пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам кризисного управления Хаджу Лахбиб, ЕС заказал еще 12 самолетов, однако на усиление возможностей Европе "нужно время". Согласно сообщению издания, первые новые самолеты-амфибии поступят на баланс ЕС не раньше 2028 года, тогда как комплектация всех 12 единиц произойдет, как ожидается, только в начале 30-х годов.
Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране.