Европе не хватает самолетов-амфибий для тушения пожаров, пишет FT

При этом, как пишет Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам кризисного управления Хаджу Лахбиб, ЕС заказал еще 12 самолетов, однако на усиление возможностей Европе "нужно время". Согласно сообщению издания, первые новые самолеты-амфибии поступят на баланс ЕС не раньше 2028 года, тогда как комплектация всех 12 единиц произойдет, как ожидается, только в начале 30-х годов.