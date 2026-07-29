В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обвиняемый в избиении двух ученых, после которого один из них скончался, задержан в Екатеринбурге, сообщил СК России.

Уточняется, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю.