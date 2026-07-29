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В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых - РИА Новости, 29.07.2026
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10:05 29.07.2026 (обновлено: 13:19 29.07.2026)
В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых

Подозреваемого в избиении ученого Зезина поместили под стражу

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении двух ученых, после которого один из них умер.
  • Следствие будет ходатайствовать о его аресте.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обвиняемый в избиении двух ученых, после которого один из них скончался, задержан в Екатеринбурге, сообщил СК России.
"Обвиняемый, находясь вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего и 67-летнего мужчин... один из пострадавших был госпитализирован в больницу, где скончался от сердечного заболевания... Фигурант задержан", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН информировал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит.
Со слов депутата, ученый со своим заместителем осматривал опытные поля, где они увидели подростков на квадроциклах, которые портили посевы. Зезин позвонил их родителям и сказал, что довезет детей до института. На месте их встретили мужчины, которые напали на ученых. Возбуждено уголовное дело, одного из предполагаемых участников конфликта доставили к следователю.
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