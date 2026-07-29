Интерпол может не раскрыть данные о розыске Дурова, если они поступят

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ России сообщила, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявляется в международный розыск.

Интерпол может не раскрывать данные о розыске Павла Дурова, так как информация является конфиденциальной.

Генеральный секретариат Интерпола может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.

ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Интерпол может не раскрывать данные о розыске основателя Telegram Павла Дурова, если они поступят, поскольку информация является конфиденциальной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе организации.

ФСБ России в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и в этой связи он объявляется в международный розыск.

« "Если или когда полиция любой из 196 стран-членов Интерпола обменивается информацией с генеральным секретариатом в Лионе в связи с расследованиями и отдельными лицами, включая запросы по "красному уведомлению", эта информация остается собственностью соответствующей страны-члена", - говорится в официальном ответе.

Там отметили, что генеральный секретариат может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.