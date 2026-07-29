Интерпол может не раскрыть данные о розыске Дурова, если они поступят

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ России сообщила, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявляется в международный розыск.
- Интерпол может не раскрывать данные о розыске Павла Дурова, так как информация является конфиденциальной.
- Генеральный секретариат Интерпола может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Интерпол может не раскрывать данные о розыске основателя Telegram Павла Дурова, если они поступят, поскольку информация является конфиденциальной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе организации.
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"Если или когда полиция любой из 196 стран-членов Интерпола обменивается информацией с генеральным секретариатом в Лионе в связи с расследованиями и отдельными лицами, включая запросы по "красному уведомлению", эта информация остается собственностью соответствующей страны-члена", - говорится в официальном ответе.
Там отметили, что генеральный секретариат может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.