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Интерпол может не раскрыть данные о розыске Дурова, если они поступят - РИА Новости, 29.07.2026
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22:16 29.07.2026 (обновлено: 22:19 29.07.2026)
Интерпол может не раскрыть данные о розыске Дурова, если они поступят

РИА Новости: Интерпол заявил, что может не раскрыть данные о розыске Дурова

© REUTERS / Albert GeaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Albert Gea
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ России сообщила, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявляется в международный розыск.
  • Интерпол может не раскрывать данные о розыске Павла Дурова, так как информация является конфиденциальной.
  • Генеральный секретариат Интерпола может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Интерпол может не раскрывать данные о розыске основателя Telegram Павла Дурова, если они поступят, поскольку информация является конфиденциальной, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе организации.
ФСБ России в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и в этой связи он объявляется в международный розыск.
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"Если или когда полиция любой из 196 стран-членов Интерпола обменивается информацией с генеральным секретариатом в Лионе в связи с расследованиями и отдельными лицами, включая запросы по "красному уведомлению", эта информация остается собственностью соответствующей страны-члена", - говорится в официальном ответе.
Там отметили, что генеральный секретариат может предоставлять информацию только в особых случаях и/или с одобрения соответствующей страны.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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