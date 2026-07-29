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Французский юрист допустил задержание Дурова за пределами ЕС - РИА Новости, 29.07.2026
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17:52 29.07.2026
Французский юрист допустил задержание Дурова за пределами ЕС

РИА Новости: юрист де Вель считает возможным задержание Дурова за пределами ЕС

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск.
  • Франция не выдаст Дурова из-за наличия у него французского гражданства, но риск задержания существует, если "красное уведомление" Интерпола будет действовать.
  • По мнению юриста, страны ЕС вряд ли будут сотрудничать с Россией по поводу розыска Дурова, но такое сотрудничество возможно в Китае или Индии.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на основе предъявленных ему ФСБ обвинений возможно, если он будет находиться за пределами ЕС, пояснил РИА Новости французский юрист Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве.
ФСБ в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск. По мнению де Веля, Франция не выдаст Дурова из-за наличия у него французского гражданства.
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"Однако риск задержания существует. Если "красное уведомление" Интерпола будет действовать и распространяться, все зависит от того, в какой стране он находится", - сказал юрист.
Он отметил, что учитывая геополитическую ситуацию, вряд ли какая-либо страна ЕС будет сотрудничать с Россией по поводу розыска.
"Но, например, если бы он оказался в Китае или Индии, там, возможно, такое сотрудничество могло бы иметь место", - отметил французский адвокат.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
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