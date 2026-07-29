Французский юрист допустил задержание Дурова за пределами ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск.
- Франция не выдаст Дурова из-за наличия у него французского гражданства, но риск задержания существует, если "красное уведомление" Интерпола будет действовать.
- По мнению юриста, страны ЕС вряд ли будут сотрудничать с Россией по поводу розыска Дурова, но такое сотрудничество возможно в Китае или Индии.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на основе предъявленных ему ФСБ обвинений возможно, если он будет находиться за пределами ЕС, пояснил РИА Новости французский юрист Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве.
Дурова заподозрили в содействии терроризму, пишут СМИ
24 февраля, 09:26
«
"Однако риск задержания существует. Если "красное уведомление" Интерпола будет действовать и распространяться, все зависит от того, в какой стране он находится", - сказал юрист.
Он отметил, что учитывая геополитическую ситуацию, вряд ли какая-либо страна ЕС будет сотрудничать с Россией по поводу розыска.
"Но, например, если бы он оказался в Китае или Индии, там, возможно, такое сотрудничество могло бы иметь место", - отметил французский адвокат.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.