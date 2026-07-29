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Франция не выдаст Дурова России, считает адвокат - РИА Новости, 29.07.2026
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17:38 29.07.2026 (обновлено: 18:11 29.07.2026)
Франция не выдаст Дурова России, считает адвокат

Адвокат де Вель: Франция не выдаст Дурова России из-за его гражданства

© AP Photo / Tatan SyuflanaПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и он объявлен в международный розыск.
  • Франция не выдаст России Павла Дурова, так как у него есть французское гражданство.
  • Для экстрадиции Дурова необходимо, чтобы уведомление о его розыске прошло через французское бюро Интерпола и получило публикацию от Интерпола.
ПАРИЖ, 29 июл – РИА Новости. Франция не выдаст России основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на основе предъявленных ему ФСБ обвинений, так как у него есть французское гражданство, заявил РИА Новости адвокат Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве.
ФСБ в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.
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"Дуров находится во Франции и, насколько я знаю, у него есть французское гражданство, а Франция не выдает своих граждан", - прокомментировал юрист возможность экстрадиции Дурова в РФ.
По словам де Веля, именно французское гражданство защищает основателя Telegram от экстрадиции в Россию.
"И одного российского "красного уведомления" (Red Notice - ред.) недостаточно. Оно должно пройти через французское бюро Интерпола, а также через взаимодействие с Россией. Необходимо, чтобы Интерпол опубликовал такое уведомление", - добавил собеседник агентства.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Дело против Дурова также было заведено во Франции. Он был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, по обвинению ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
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