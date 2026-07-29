Франция не выдаст Дурова России, считает адвокат

Краткий пересказ от РИА ИИ Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, и он объявлен в международный розыск.

Франция не выдаст России Павла Дурова, так как у него есть французское гражданство.

Для экстрадиции Дурова необходимо, чтобы уведомление о его розыске прошло через французское бюро Интерпола и получило публикацию от Интерпола.

ПАРИЖ, 29 июл – РИА Новости. Франция не выдаст России основателя мессенджера Telegram Павла Дурова на основе предъявленных ему ФСБ обвинений, так как у него есть французское гражданство, заявил РИА Новости адвокат Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве.

ФСБ в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.

"Дуров находится во Франции и, насколько я знаю, у него есть французское гражданство, а Франция не выдает своих граждан", - прокомментировал юрист возможность экстрадиции Дурова в РФ.

По словам де Веля, именно французское гражданство защищает основателя Telegram от экстрадиции в Россию.

"И одного российского "красного уведомления" (Red Notice - ред.) недостаточно. Оно должно пройти через французское бюро Интерпола, а также через взаимодействие с Россией. Необходимо, чтобы Интерпол опубликовал такое уведомление", - добавил собеседник агентства.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.