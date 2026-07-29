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Эксперт рассказал, отразится ли дело Дурова на пользователях Telegram - РИА Новости, 29.07.2026
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11:30 29.07.2026
Эксперт рассказал, отразится ли дело Дурова на пользователях Telegram

Зыков: дело против Дурова не означает запрет на Telegram

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
  • IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что дело против основателя Telegram не означает запрет на использование мессенджера в России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обвинение в содействии терроризму основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрет на пользование мессенджером в России, за общение в нем или чтение обычных каналов ответственности не будет, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.
Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
"Новость об обвинении Павла Дурова сама по себе не означает, что Telegram в России стал запрещенным для обычных пользователей... За сам факт использования Telegram, личную переписку или чтение обычных каналов ответственность не возникает", - сказал Зыков.
При этом вопрос законности использования и вопрос доступности - не одно и то же, отмечает эксперт. Он напомнил, что работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму: подробности
Вчера, 11:24
 
ТехнологииРоссияУкраинаПавел ДуровВладимир ЗыковTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
 
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