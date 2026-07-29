Эксперт рассказал, отразится ли дело Дурова на пользователях Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
- IT-эксперт Владимир Зыков заявил, что дело против основателя Telegram не означает запрет на использование мессенджера в России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обвинение в содействии терроризму основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрет на пользование мессенджером в России, за общение в нем или чтение обычных каналов ответственности не будет, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
"Новость об обвинении Павла Дурова сама по себе не означает, что Telegram в России стал запрещенным для обычных пользователей... За сам факт использования Telegram, личную переписку или чтение обычных каналов ответственность не возникает", - сказал Зыков.
При этом вопрос законности использования и вопрос доступности - не одно и то же, отмечает эксперт. Он напомнил, что работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором.