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В базе Интерпола отсутствуют данные о розыске Дурова - РИА Новости, 29.07.2026
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10:51 29.07.2026
В базе Интерпола отсутствуют данные о розыске Дурова

В базе Интерпола нет данных о розыске Дурова после предъявленных ему обвинений

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявляется в международный розыск.
  • В базе данных международного розыска Интерпола информации о розыске Павла Дурова нет.
ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Информации о розыске основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола, выяснило РИА Новости, изучив базу данных международного розыска.
ФСБ в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.
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Как следует из результатов поиска, Дурова не внесли в открытую базу разыскиваемых Интерполом лиц. Данные о розыске Дурова не появились в базе Интерпола и после уголовного дела, открытого против него во Франции.
При этом, по данным РИА Новости, отсутствие человека в открытой базе не означает, что в отношении него не существует непубличного уведомления, доступного только правоохранительным органам стран-членов Интерпола.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
Дело против Дурова также было заведено во Франции. Он был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в более чем десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, по обвинению ему может грозить до десяти лет тюрьмы. В ноябре 2025 года Дуров добился снятия с него мер судебного контроля, ограничивавших выезд из Франции, он вернулся в Дубай.
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