В базе Интерпола отсутствуют данные о розыске Дурова

Краткий пересказ от РИА ИИ ФСБ сообщила, что Павлу Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности и он объявляется в международный розыск.

В базе данных международного розыска Интерпола информации о розыске Павла Дурова нет.

ПАРИЖ, 29 июл - РИА Новости. Информации о розыске основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после предъявленных ему ФСБ обвинений о содействии террористической деятельности нет в базе Интерпола, выяснило РИА Новости, изучив базу данных международного розыска.

ФСБ в среду сообщила, что Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, в этой связи он объявляется в международный розыск.

Как следует из результатов поиска, Дурова не внесли в открытую базу разыскиваемых Интерполом лиц. Данные о розыске Дурова не появились в базе Интерпола и после уголовного дела, открытого против него во Франции.

При этом, по данным РИА Новости, отсутствие человека в открытой базе не означает, что в отношении него не существует непубличного уведомления, доступного только правоохранительным органам стран-членов Интерпола.

По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.