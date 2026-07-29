Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
- По информации ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщила Федеральная служба безопасности России.
По информации ФСБ, администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.
"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - говорится в сообщении.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.