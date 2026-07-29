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Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму

Краткий пересказ от РИА ИИ Дурову предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

По информации ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, сообщила Федеральная служба безопасности России.

По информации ФСБ , администрация мессенджера Telegram не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, нанесен многомиллиардный материальный ущерб.

"Руководителю администрации Telegram П. Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России", - говорится в сообщении.