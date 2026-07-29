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Павел Дуров в международном розыске: в чем обвиняет ФСБ, последние новости
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08:47 29.07.2026 (обновлено: 09:22 29.07.2026)
Дурова объявили в международный розыск

Основателя мессенджера Telegram Дурова объявили в международный розыск

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павлу Дурову, основателю Telegram, предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности.
  • Администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России.
  • Павел Дуров объявлен в международный розыск.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск, сообщили ФСБ России.
"Дурову предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1.1 статьей 205.1 (содействие террористической деятельности)", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, используемые украинскими спецслужбами для подготовки трактов и массовых убийств. В частности, речь идет о сервисе знакомств "Дайвинчик*".
Там сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с молодыми россиянами, предлагали встретиться в крупном ТЦ или недалеко от социально значимого объекта, заранее скинув геолокацию, а также оплачивали им билеты в кино, на концерты или подарки по направленным фишинговым ссылкам.
Затем с этими молодыми людьми связывались киевские агенты, представлявшиеся сотрудниками российских силовых структур или Росфинмониторинга.
"Лже-правоохранители сообщали, что направленные средства поступили на счета Вооруженных сил Украины, а переданные координаты использованы противником для планирования нанесения ракетных ударов и беспилотных атак", — отметили в службе.
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