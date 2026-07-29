В Челябинске назвали ученого-агронома Зезина достоянием России

Краткий пересказ от РИА ИИ Известный свердловский ученый Никита Зезин, обстоятельства смерти которого выясняют следователи, внес большой вклад в аграрную науку и обеспечение продовольственной безопасности России, став достоянием страны, рассказал коллега покойного Анатолий Агеев.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Известный свердловский ученый Никита Зезин, обстоятельства смерти которого выясняют следователи, внес большой вклад в аграрную науку и обеспечение продовольственной безопасности России, став достоянием страны, рассказал РИА Новости ученый-агроном Челябинского НИИ сельского хозяйства, коллега и соратник покойного Анатолий Агеев.

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН сообщал, что 22 июля на 68-м году скончался директор центра, известный ученый Никита Зезин. Позднее депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. По данным Вегнера, ученый сделал замечание детям, которые ездили по опытным полям на квадроциклах, уничтожая посевы, позвонил их родителям и отвез к институту, чтобы передать им детей. Однако группа людей на четырех машинах, среди которых был отец детей, жестоко избили Зезина и его заместителя Александра Шанина, сообщил депутат. По его словам, в результате побоев и стресса сердце ученого не выдержало, и спустя несколько дней он скончался.

"Это руководитель высшего ранга в агронауке, член-корреспондент, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель крупного агроцентра. Этот человек - это достояние России . Просто другими словами я не могу сказать… какого-то такого мощного, масштабного, яркого слова. Это достояние России такие люди. На них все и держится", - сказал Агеев, лично знакомый с Никитой Зезиным около 40 лет и работавший с ним над совместными проектами.

По его словам, ученый прошел все ступеньки карьерного роста в сфере аграрной науки и руководил крупным научно-исследовательским центром с большим количеством филиалов.

Многолетняя работа Зезина позволила внедрять достижения селекции в практику агропромышленного комплекса, улучшать продуктивность зерновых и кормовых полей, помогая таким образом обеспечить продовольственную безопасность страны.

"Селекция - это не что иное, как самое сейчас важнейшее направление в решении продовольственной программы России", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, Зезин вел активную научную деятельность и помогал коллегам из других регионов.

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что по заявлению об избиении ученого возбуждено уголовное дело, а доклад о расследовании будет представлен главе СК Александру Бастрыкину. По данным МВД, личности участников конфликта установлены.