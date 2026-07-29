Рейтинг@Mail.ru
Турист, сорвавшийся с обрыва в Дагестане, приехал из Карелии - РИА Новости, 29.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 29.07.2026
Турист, сорвавшийся с обрыва в Дагестане, приехал из Карелии

Сорвавшийся с обрыва в Дагестане турист приехал на отдых из Карелии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист из Карелии скончался от полученных травм после того, как сорвался с обрыва в Гергебильском районе Дагестана.
  • Против владельца гостевых домов, где остановился турист, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.
  • Следствие считает, что подозреваемый сдавал в аренду гостевые дома, расположенные у края крутого склона без ограждений и освещения.
МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Турист, который сорвался с обрыва в Гергебильском районе Дагестана и скончался от полученных травм, приехал на отдых из Карелии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
В среду в ведомстве сообщали, что в понедельник вечером турист после заселения в гостевой дом вблизи села Чалда Гергебильского района в условиях недостаточного освещения и отсутствия ограждений сорвался с обрыва. От полученных травм он скончался в больнице.
Пик Ленина на Памире - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Альпинист из России сорвался с горы во время восхождения на Памире
21 июля, 22:19
"Мужчина прибыл в Дагестан из Карелии в составе группы", – сказала собеседница агентства.
Против владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, подозреваемый предоставлял в аренду гостевые дома, которые находятся у края крутого склона, ведущего к обрыву высотой более трех метров, при этом территория не ограждена и нет освещения.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Во Владивостоке два работника погибли, сорвавшись с высоты на стройплощадке
16 июля, 15:06
 
Республика ДагестанРеспублика КарелияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала