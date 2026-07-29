Турист, сорвавшийся с обрыва в Дагестане, приехал из Карелии

Краткий пересказ от РИА ИИ Турист из Карелии скончался от полученных травм после того, как сорвался с обрыва в Гергебильском районе Дагестана.

Против владельца гостевых домов, где остановился турист, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.

Следствие считает, что подозреваемый сдавал в аренду гостевые дома, расположенные у края крутого склона без ограждений и освещения.

МАХАЧКАЛА, 28 июл - РИА Новости. Турист, который сорвался с обрыва в Гергебильском районе Дагестана и скончался от полученных травм, приехал на отдых из Карелии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.

В среду в ведомстве сообщали, что в понедельник вечером турист после заселения в гостевой дом вблизи села Чалда Гергебильского района в условиях недостаточного освещения и отсутствия ограждений сорвался с обрыва. От полученных травм он скончался в больнице.

"Мужчина прибыл в Дагестан из Карелии в составе группы", – сказала собеседница агентства.

Против владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).