В Дагестане турист сорвался с обрыва возле гостевого дома и погиб

МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Турист сорвался с обрыва возле гостевого дома в Гергебильском районе Дагестана и скончался от полученных травм, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Владелец гостевых домов предоставлял в аренду здания вблизи села Чалда, которые находятся у края крутого склона, ведущего к обрыву высотой более трех метров, при этом территория не ограждена и нет освещения.