В Дагестане турист сорвался с обрыва возле гостевого дома и погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турист сорвался с обрыва возле гостевого дома в Гергебильском районе Дагестана и скончался от полученных травм.
- Гостевой дом находился у края крутого склона, при этом территория не была ограждена и не имела освещения.
- Против владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
МАХАЧКАЛА, 29 июл - РИА Новости. Турист сорвался с обрыва возле гостевого дома в Гергебильском районе Дагестана и скончался от полученных травм, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Владелец гостевых домов предоставлял в аренду здания вблизи села Чалда, которые находятся у края крутого склона, ведущего к обрыву высотой более трех метров, при этом территория не ограждена и нет освещения.
"По данным следствия, вечером 27 июля 2026 года один из туристов, прибывший в Республику Дагестан в составе группы, после заселения в гостевой дом в условиях недостаточного освещения и отсутствия защитительных ограждений сорвался с обрыва. От полученных телесных повреждений мужчина впоследствии скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении ведомства.
Против владельца гостевых домов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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