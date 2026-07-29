Россия владеет почти половиной чернозема в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти половина мирового чернозема (327 миллионов гектаров) находится в России.

Порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов — в Монголии, 34 миллиона — на Украине, 31 миллион — в США, 25 миллионов — в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров — в Канаде и Мексике соответственно, следом идут Казахстан и Китай — 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно.

Из-за неустойчивых методов использования земли, чрезмерного применения химических удобрений и пестицидов большая часть мировых черноземов деградирует.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти половина мирового чернозема находится в России - порядка 327 миллионов гектаров, следом идут Казахстан и Китай - 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно, рассказал РИА Новости председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

"Всего в мире насчитывается 725 миллионов гектаров черноземов, большая часть которых – в России (327 миллионов гектаров), это 45% мировых черноземов. В Казахстане 108 миллионов гектаров, Китае - 50 миллионов гектаров", - сообщил Коршунов.

Помимо этого, порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов - в Монголии, 34 миллиона - на Украине, 31 миллион - в США, 25 миллионов - в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров - в Канаде и Мексике соответственно.

По словам Коршунова, почти треть мировых черноземов обрабатывается, но большая часть этих почв остается с естественным почвенным покровом - лесами и лугами - 29% и 37% черноземов соответственно.