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Россия владеет почти половиной чернозема в мире - РИА Новости, 29.07.2026
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02:35 29.07.2026
Россия владеет почти половиной чернозема в мире

РИА Новости: Россия владеет почти половиной чернозема в мире

© РИА Новости / СтрингерВспаханное поле
Вспаханное поле - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
Вспаханное поле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина мирового чернозема (327 миллионов гектаров) находится в России.
  • Порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов — в Монголии, 34 миллиона — на Украине, 31 миллион — в США, 25 миллионов — в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров — в Канаде и Мексике соответственно, следом идут Казахстан и Китай — 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно.
  • Из-за неустойчивых методов использования земли, чрезмерного применения химических удобрений и пестицидов большая часть мировых черноземов деградирует.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Почти половина мирового чернозема находится в России - порядка 327 миллионов гектаров, следом идут Казахстан и Китай - 108 миллионов и 50 миллионов гектаров соответственно, рассказал РИА Новости председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.
"Всего в мире насчитывается 725 миллионов гектаров черноземов, большая часть которых – в России (327 миллионов гектаров), это 45% мировых черноземов. В Казахстане 108 миллионов гектаров, Китае - 50 миллионов гектаров", - сообщил Коршунов.
Помимо этого, порядка 40 миллионов гектаров чернозема находится в Аргентине, 39 миллионов - в Монголии, 34 миллиона - на Украине, 31 миллион - в США, 25 миллионов - в Колумбии, еще 13 миллионов и 12 миллионов гектаров - в Канаде и Мексике соответственно.
По словам Коршунова, почти треть мировых черноземов обрабатывается, но большая часть этих почв остается с естественным почвенным покровом - лесами и лугами - 29% и 37% черноземов соответственно.
Он отметил, что из-за неустойчивых методов использования земли, чрезмерного применения химических удобрений и пестицидов большая часть мировых черноземов деградирует.
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