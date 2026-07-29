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"Разве тренд по России завершился?" Фетисов высказался об апелляции Украины - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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16:18 29.07.2026 (обновлено: 17:12 29.07.2026)
"Разве тренд по России завершился?" Фетисов высказался об апелляции Украины

Фетисов прокомментировал апелляцию Украины на восстановление прав ОКР

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что ему сложно прогнозировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции украинской стороны.
  • НОК Украины подал апелляцию в CAS на вердикт исполкома МОК от 7 июля о восстановлении статуса ОКР и отмене рекомендаций об ограничениях для российских спортсменов.
  • Фетисов не исключает продолжения "вакханалии" со стороны ряда международных спортивных организаций и задается вопросом о завершении тренда на враждебное отношение к России.
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему сложно прогнозировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).
НОК Украины ранее сообщил о подаче в CAS апелляции на вердикт исполкома МОК от 7 июля. Тогда было принято решение о восстановлении статуса ОКР и отмене рекомендаций для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Мне трудно оценить, какое решение может принять Спортивный арбитражный суд, потому что у них, как говорится, семь пятниц на неделе. Я не исключаю того, что вакханалия со стороны ряда международных спортивных организаций будет продолжаться", - сказал Фетисов.
"Разве тренд на враждебное отношение к России от них уже завершился?" - добавил собеседник агентства.
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СпортУкраинаРоссияВячеслав ФетисовСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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