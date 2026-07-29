"Разве тренд по России завершился?" Фетисов высказался об апелляции Украины

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему сложно прогнозировать вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции украинской стороны на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении прав Олимпийского комитета России (ОКР).

"Мне трудно оценить, какое решение может принять Спортивный арбитражный суд, потому что у них, как говорится, семь пятниц на неделе. Я не исключаю того, что вакханалия со стороны ряда международных спортивных организаций будет продолжаться", - сказал Фетисов.