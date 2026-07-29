Россияне в среду завоевали три медали на юниорском ЧМ по борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ В третий день чемпионата мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку россияне завоевали одну серебряную и две бронзовые медали в греко-римской борьбе.

Аслан Дзуев занял второе место в весовой категории до 71 кг, Артем Ткаченко — третье место в категории до 51 кг, Арсан Алиев — третье место в весе до 45 кг.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне завоевали серебряную и две бронзовые медали в греко-римской борьбе в третий день чемпионата мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку.

В весовой категории до 71 кг россиянин Аслан Дзуев взял серебряную медаль, уступив в финальной схватке армянину Жанесу Назаряну.

В категории до 51 кг Артем Ткаченко стал бронзовым призером. Аналогичным результатом в весе до 45 кг отметился Арсан Алиев.

Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в греко-римской борьбе. Команда набрала 127 очков. Второе место заняли азербайджанцы (107), третье - иранцы (81).

На турнире россияне завоевали золотые медали в весовых категориях до 48 и 65 кг (25 очков), серебряную - в категории до 71 кг (20), а также бронзовые - в категориях до 45, 51 и 55 кг (15). Кроме того, в активе сборной России пятое место в весе до 110 кг (10) и десятое - в категории до 80 кг (2).