Россияне в среду завоевали три медали на юниорском ЧМ по борьбе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В третий день чемпионата мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку россияне завоевали одну серебряную и две бронзовые медали в греко-римской борьбе.
- Аслан Дзуев занял второе место в весовой категории до 71 кг, Артем Ткаченко — третье место в категории до 51 кг, Арсан Алиев — третье место в весе до 45 кг.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россияне завоевали серебряную и две бронзовые медали в греко-римской борьбе в третий день чемпионата мира среди юниоров (до 17 лет) в Баку.
В весовой категории до 71 кг россиянин Аслан Дзуев взял серебряную медаль, уступив в финальной схватке армянину Жанесу Назаряну.
В категории до 51 кг Артем Ткаченко стал бронзовым призером. Аналогичным результатом в весе до 45 кг отметился Арсан Алиев.
Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата мира в греко-римской борьбе. Команда набрала 127 очков. Второе место заняли азербайджанцы (107), третье - иранцы (81).
На турнире россияне завоевали золотые медали в весовых категориях до 48 и 65 кг (25 очков), серебряную - в категории до 71 кг (20), а также бронзовые - в категориях до 45, 51 и 55 кг (15). Кроме того, в активе сборной России пятое место в весе до 110 кг (10) и десятое - в категории до 80 кг (2).
Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы (UWW) сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Российские и белорусские борцы были отстранены в 2022 году, после начала СВО.