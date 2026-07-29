Отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу, заявил Блаттер

"Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США перешли в финансовое измерение, это наносит серьезный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру", - написал Блаттер в соцсети Х.

Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Блаттера.