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Отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу, заявил Блаттер - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
09:41 29.07.2026
Отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу, заявил Блаттер

Экс-глава ФИФА Блаттер: отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу

© AP Photo / Ennio LeanzaЙозеф Блаттер
Йозеф Блаттер - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Ennio Leanza
Йозеф Блаттер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что отношения между действующим главой организации Джанни Инфантино и президентом США Дональдом Трампом вредят мировому футболу.
  • ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры частным инвесторам, что вызвало критику со стороны УЕФА.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что отношения действующего главы организации Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа вредят мировому футболу.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем Трампу.
"Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США перешли в финансовое измерение, это наносит серьезный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру", - написал Блаттер в соцсети Х.
Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Блаттера.
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ФутболВ миреЙозеф БлаттерДональд ТрампДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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