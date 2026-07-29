Отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу, заявил Блаттер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что отношения между действующим главой организации Джанни Инфантино и президентом США Дональдом Трампом вредят мировому футболу.
- ФИФА планирует привлечь 4,2 млрд долларов, продав около 20% акций новой структуры частным инвесторам, что вызвало критику со стороны УЕФА.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что отношения действующего главы организации Джанни Инфантино и президента США Дональда Трампа вредят мировому футболу.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов ФИФА. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера, брата Джареда Кушнера, который приходится зятем Трампу.
"Близкие отношения между главой ФИФА и президентом США перешли в финансовое измерение, это наносит серьезный ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру", - написал Блаттер в соцсети Х.
Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода со своего поста Блаттера.