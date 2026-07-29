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Над Воронежской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 29.07.2026
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23:17 29.07.2026
Над Воронежской областью сбили два беспилотника

Гусев: над Воронежской областью сбили 2 БПЛА, предварительно, никто не пострадал

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
  • Пострадавших и разрушений нет, опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в небе над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«
"Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - написал Гусев в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныУкраинаБеспилотники
 
 
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