Над Воронежской областью сбили два беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Воронежской областью были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
- Пострадавших и разрушений нет, опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Два БПЛА сбиты в небе над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Губернатор уточнил, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА сохраняется на территории региона.