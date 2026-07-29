Премьер Британии раскритиковал план ФИФА продать часть коммерческих прав

"Позвольте мне сказать это предельно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые каждую неделю стоят у кромки поля, в дождь и в солнце. Чемпионат мира - это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и оно никогда никому не принадлежало, чтобы его продавать. Как бы вы ни упаковывали эту сделку. Как только вы продаете хотя бы частичку - вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам. Всегда принадлежал и всегда будет принадлежать", - написал Бернем.