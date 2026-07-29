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Премьер Британии раскритиковал план ФИФА продать часть коммерческих прав - РИА Новости Спорт, 29.07.2026
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Футбол
 
01:37 29.07.2026
Премьер Британии раскритиковал план ФИФА продать часть коммерческих прав

Бернем: футбол принадлежит болельщикам, ЧМ не является товаром

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Великобритании Энди Бернем раскритиковал планы ФИФА продать часть коммерческих прав организации.
  • ФИФА подтвердила намерение продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
  • УЕФА выступил с критикой планов ФИФА, а европейские страны рассматривают вариант бойкота чемпионата мира.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем на своей странице в соцсети X раскритиковал планы Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав организации.
Во вторник ряд СМИ, включая Bloomberg и The Times, сообщили о намерении ФИФА продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Позже ФИФА подтвердила эту информацию на своем официальном сайте. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление с критикой планов в ФИФА и подчеркнул, что "никто не является владельцем футбола". По информации Sky, европейские страны рассматривают вариант бойкота чемпионата мира.
"Позвольте мне сказать это предельно прямо. Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и которые каждую неделю стоят у кромки поля, в дождь и в солнце. Чемпионат мира - это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и оно никогда никому не принадлежало, чтобы его продавать. Как бы вы ни упаковывали эту сделку. Как только вы продаете хотя бы частичку - вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам. Всегда принадлежал и всегда будет принадлежать", - написал Бернем.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
СМИ: УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов ФИФА
Вчера, 00:37
 
ФутболВ миреВеликобританияЭнди БернемМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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