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Акции ВК усилили рост стоимости после обвинений основателю Telegram Дурову - РИА Новости, 29.07.2026
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11:42 29.07.2026
Акции ВК усилили рост стоимости после обвинений основателю Telegram Дурову

Акции ВК усилили рост стоимости до 4% после обвинений основателю Telegram Дурову

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции компании ВК увеличились в стоимости более чем на 4% после новостей об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
  • Ранее в среду ФСБ сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Акции компании ВК резко усилили рост стоимости - до более чем 4% - в течение пары часов после новостей об объявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск, следует из данных Московской биржи.
К 10.58 мск акции ВК дорожают на 4,06% относительно предыдущего закрытия, до 147,25 рубля. До объявления новостей в начале утренней торговой сессии они дорожали примерно на 1%.
Ранее в среду ФСБ сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
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Павел ДуровTelegramМосковская биржаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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