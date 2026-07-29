Акции ВК усилили рост стоимости после обвинений основателю Telegram Дурову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Акции компании ВК увеличились в стоимости более чем на 4% после новостей об объявлении Павла Дурова в международный розыск.
- Ранее в среду ФСБ сообщила, что Павел Дуров объявлен в международный розыск по обвинению в содействии террористической деятельности.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Акции компании ВК резко усилили рост стоимости - до более чем 4% - в течение пары часов после новостей об объявлении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск, следует из данных Московской биржи.
К 10.58 мск акции ВК дорожают на 4,06% относительно предыдущего закрытия, до 147,25 рубля. До объявления новостей в начале утренней торговой сессии они дорожали примерно на 1%.