Ученики агротехнологических классов прошли обучение в Калужской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Более двух тысяч учеников агроклассов из 67 регионов России подали заявки на федеральную "АгроСмену", из них 200 прошли отбор и стали участниками мероприятия.

Они изучили современные технологии в сфере сельского хозяйства и защитили исследовательские работы.

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Двести учеников агротехнологических классов стали участниками федеральной "АгроСмены-2026" в Калужской области и защитили проекты в сфере сельского хозяйства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Иннопрактики".

"Более 2 тысяч учеников агроклассов из 67 регионов России подали заявки на федеральную "АгроСмену" Минсельхоза России, из них 200 прошли отбор и стали участниками двух смен мероприятия. Школьники изучали современные технологии, в том числе беспилотную авиацию в АПК, программирование дронов и дистанционный мониторинг посевов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году "АгроСмена" проходила на площадках Калужского филиала РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева и Федерального технопарка профессионального образования. Итогом каждой смены стала защита исследовательских работ. По окончании программы все участники получили сертификаты, а победители были награждены дипломами.

"Такие смены — большой вклад в кадровый потенциал нашего сельского хозяйства. Это яркий старт в профессию тех, кто в скором будущем будет реализовывать свой потенциал в сфере высоких агротехнологий и привнесет в эту сферу передовые знания и новую энергию", - сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что среди проектов, представленных к защите, была работа по внедрению экосистемы мониторинга и точного земледелия с применением БПЛА. Еще одна работа представляла собой решение селекционной задачи по молекулярной диагностике сроков созревания риса. Так, вместо ожидания полного цикла роста растений участники использовали лабораторный анализ ДНК, чтобы на раннем этапе отличить раннеспелые сорта от позднеспелых, что позволило ускорить селекционный отбор и снизить затраты на дальнейшее выращивание неподходящих образцов.

"Команда центра развития образования "Интеграция" работала над методическим сопровождением "АгроСмены" с привлечением ведущих экспертов АПК и преподавателей аграрных университетов, чтобы участие в ней стало не просто форматом увлекательных каникул, а стратегической инвестицией в человеческий капитал нашего государства", - приводятся в сообщении слова генерального директора Центра развития образования "Интеграция" Владимира Авдеенко.