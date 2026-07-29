Абрамова поблагодарила Путина за предложение возглавить Удмуртию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию.
- Ольга Абрамова поблагодарила Владимира Путина за это предложение.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить регион.
Глава государства в среду встретился с Абрамовой в Кремле. Президент предложил Абрамовой возглавить Удмуртию и пожелал успехов.
"Спасибо большое, Владимир Владимирович", - сказала Абрамова в ходе встречи.
Ольга Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.
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