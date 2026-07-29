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Абрамова поблагодарила Путина за предложение возглавить Удмуртию - РИА Новости, 29.07.2026
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12:06 29.07.2026 (обновлено: 12:15 29.07.2026)
Абрамова поблагодарила Путина за предложение возглавить Удмуртию

Ольга Абрамова поблагодарила Владимира Путина за предложение возглавить Удмуртию

© Фото : Пресс-служба президента РоссииВладимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи
Владимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Владимир Путин и Ольга Абрамова во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию.
  • Ольга Абрамова поблагодарила Владимира Путина за это предложение.
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за предложение возглавить регион.
Глава государства в среду встретился с Абрамовой в Кремле. Президент предложил Абрамовой возглавить Удмуртию и пожелал успехов.
"Спасибо большое, Владимир Владимирович", - сказала Абрамова в ходе встречи.
Ольга Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 года. До этого она занимала пост и.о. председателя правительства Удмуртии.
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