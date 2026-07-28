Зидан возглавил сборную Франции

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"Я часто говорил: нет ничего выше сборной Франции. Поэтому для меня огромная радость и, конечно, большая гордость стать главным тренером этой команды. Это также большая ответственность. Я хочу поблагодарить президента FFF Филиппа Диалло, исполнительный комитет и Федерацию футбола Франции за доверие, а также отдать должное четырнадцати годам работы Дидье и его штаба. Сегодня я также думаю обо всех своих наставниках. Нет нужды говорить, что у меня большие амбиции в отношении сборной Франции!" - заявил Зидан.