Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу, сменив на посту Дидье Дешама.
- Дидье Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года и под его руководством команда добилась значительных успехов, включая победу на чемпионате мира в 2018 году.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу, сообщается на сайте Федерации футбола Франции (FFF).
Зидан стал 18-м главным тренером в истории сборной Франции. Его контракт рассчитан на четыре года - до чемпионата мира - 2030. Специалист официально приступит к исполнению обязанностей 1 августа. Состав тренерского штаба Зидана будет объявлен в начале сентября. Первый матч под руководством Зидана сборная Франции проведет 25 сентября на выезде против команды Турции в первом туре группового этапа Лиги наций.
«
"Я часто говорил: нет ничего выше сборной Франции. Поэтому для меня огромная радость и, конечно, большая гордость стать главным тренером этой команды. Это также большая ответственность. Я хочу поблагодарить президента FFF Филиппа Диалло, исполнительный комитет и Федерацию футбола Франции за доверие, а также отдать должное четырнадцати годам работы Дидье и его штаба. Сегодня я также думаю обо всех своих наставниках. Нет нужды говорить, что у меня большие амбиции в отношении сборной Франции!" - заявил Зидан.
Зидан сменил на посту соотечественника Дидье Дешама, возглавлявшего сборную Франции с 2012 года и завершившего работу с командой после чемпионата мира 2026 года. Под его руководством "трехцветные" стали чемпионами мира (2018), серебряными призерами мирового (2022) и европейского (2016) первенств. В качестве футболистов Зидан и Дешам привели сборную Франции к золотым медалям чемпионатов мира (1998) и Европы (2000).
Зидан дважды возглавлял "Реал" (2016-2018, 2019-2021), трижды выиграв Лигу чемпионов, а также по два раза - чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Клопп стал главным тренером сборной Германии
24 июля, 12:06