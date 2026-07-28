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ЦСКА купит бразильского форварда "Гезтепе" за 15 миллионов евро, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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22:30 28.07.2026
ЦСКА купит бразильского форварда "Гезтепе" за 15 миллионов евро, пишут СМИ

Fotomac: ЦСКА купит бразильского форварда "Гезтепе" Жуана за 15 миллионов евро

© Соцсети ЖуанаЖуан
Жуан - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети Жуана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с турецким клубом «Гезтепе» о трансфере бразильского нападающего Жуана.
  • Сумма трансфера составит 15 миллионов евро плюс бонусы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с турецким "Гёзтепе" о трансфере бразильского нападающего Жуана, сообщает Fotomac.
По информации источника, ЦСКА заплатит 15 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что армейцы договорились с самим футболистом, который уже попрощался с тренерским штабом и одноклубниками.
Жуану 24 года, он перешел в "Гёзтепе" из английского "Саутгемптона" в августе 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провел 31 матч в чемпионате Турции и забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Также Жуан выступал за "Сан-Паулу", с которым в 2023 году стал обладателем Кубка Бразилии.
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