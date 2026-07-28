ЦСКА купит бразильского форварда "Гезтепе" за 15 миллионов евро, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с турецким клубом «Гезтепе» о трансфере бразильского нападающего Жуана.
- Сумма трансфера составит 15 миллионов евро плюс бонусы.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА договорился с турецким "Гёзтепе" о трансфере бразильского нападающего Жуана, сообщает Fotomac.
По информации источника, ЦСКА заплатит 15 миллионов евро плюс бонусы. Отмечается, что армейцы договорились с самим футболистом, который уже попрощался с тренерским штабом и одноклубниками.
Жуану 24 года, он перешел в "Гёзтепе" из английского "Саутгемптона" в августе 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провел 31 матч в чемпионате Турции и забил 11 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Также Жуан выступал за "Сан-Паулу", с которым в 2023 году стал обладателем Кубка Бразилии.
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