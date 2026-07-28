Мемориал в память об Эдуарде Сандлере. Архивное фото

Мемориал в память об Эдуарде Сандлере

Жители Владивостока несут цветы к мемориалам в память о тренере Сандлере

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Владивостока несут цветы к мемориалам в память о погибшем главном тренере баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарде Сандлере.

Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле, СУ СК начало доследственную проверку по факту его гибели.

ВЛАДИВОСТОК, 28 июл – РИА Новости. Жители Владивостока несут цветы к мемориалам в память о погибшем главном тренере владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуарде Сандлере, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее пресс-служба баскетбольного клуба "Динамо" сообщала, что мемориалы в память о Сандлере установлены во Владивостоке у спорткомплекса "Динамо" и на входе в манеж стадиона "Динамо".

Жители города приносят на мемориалы цветы, преимущественно красные розы и гвоздики, некоторые букеты перевязаны траурной черной лентой.

Во вторник утром в ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что Эдуард Сандлер погиб, врезавшись в берег на гидроцикле. СУ СК начало доследственную проверку по факту его гибели.