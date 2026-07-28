Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым состоится в Женеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч за шахматную корону между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет в Женеве.
- Турнир состоится с 25 ноября по 15 декабря.
- Участники матча — самые молодые игроки в истории матчей за мировую шахматную корону, им будет по 20 лет.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым состоится в швейцарской Женеве, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Матч пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Гукешу и Синдарову будет по 20 лет, что сделает это противостояние самым молодым в истории матчей за мировую шахматную корону.
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"Несколько стран проявили серьезный интерес к проведению матча за звание чемпиона мира, включая Индию, США и Кипр. После тщательного рассмотрения всех предложений FIDE решила провести матч на нейтральной территории - в Женеве, городе с богатой историей объединения народов и культур. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать мировое шахматное сообщество в Швейцарии. Местные любители шахмат смогут увидеть партии мирового уровня вживую, а миллионы болельщиков по всему миру - следить за борьбой онлайн, пока разворачивается поединок за высший шахматный титул", - заявил и. о. президента FIDE Вишванатан Ананд.
Синдаров в апреле досрочно выиграл турнир претендентов, который прошел на Кипре. Гукеш стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.