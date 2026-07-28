Рейтинг@Mail.ru
Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым состоится в Женеве - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 28.07.2026
Матч за шахматную корону между Гукешем и Синдаровым состоится в Женеве

Матч за шахматную корону между Доммараджу и Синдаровым пройдет в Женеве

© Соцсети Жавохира СиндароваЖавохир Синдаров
Жавохир Синдаров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети Жавохира Синдарова
Жавохир Синдаров. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч за шахматную корону между Гукешем Доммараджу и Жавохиром Синдаровым пройдет в Женеве.
  • Турнир состоится с 25 ноября по 15 декабря.
  • Участники матча — самые молодые игроки в истории матчей за мировую шахматную корону, им будет по 20 лет.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира Гукешем Доммараджу из Индии и представителем Узбекистана Жавохиром Синдаровым состоится в швейцарской Женеве, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Матч пройдет с 25 ноября по 15 декабря. Гукешу и Синдарову будет по 20 лет, что сделает это противостояние самым молодым в истории матчей за мировую шахматную корону.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Кажгалеев оценил шансы Турлова на победу на выборах FIDE
27 июля, 12:04
"Несколько стран проявили серьезный интерес к проведению матча за звание чемпиона мира, включая Индию, США и Кипр. После тщательного рассмотрения всех предложений FIDE решила провести матч на нейтральной территории - в Женеве, городе с богатой историей объединения народов и культур. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать мировое шахматное сообщество в Швейцарии. Местные любители шахмат смогут увидеть партии мирового уровня вживую, а миллионы болельщиков по всему миру - следить за борьбой онлайн, пока разворачивается поединок за высший шахматный титул", - заявил и. о. президента FIDE Вишванатан Ананд.
Синдаров в апреле досрочно выиграл турнир претендентов, который прошел на Кипре. Гукеш стал чемпионом мира в декабре 2024 года, победив китайца Дин Лижэня.
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Карпов назвал главного фаворита на выборах президента FIDE
27 июля, 11:09
 
ИндияЖенева (город)КипрГукеш ДоммараджуДин ЛижэньМеждународная федерация шахмат (FIDE)Вишванатан АнандШахматы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    М. Киз
    366
    644
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    К. Лютова
    664
    745
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Динамо Загреб
    Тун
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хартс
    Штурм
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Шемрок Роверс
    Арарат
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    А. Калинская
    41
    66
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала