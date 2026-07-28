Рейтинг@Mail.ru
В США высмеяли произошедшее с Зеленским в Вашингтоне - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 28.07.2026 (обновлено: 21:58 28.07.2026)
В США высмеяли произошедшее с Зеленским в Вашингтоне

Риттер: по прилете Зеленского в США его команда пыталась создать видимость толпы

© REUTERS / Elizabeth FrantzПрибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон пилоту самолета пришлось спуститься к главе киевского режима, чтобы создать видимость толпы, заявил военный аналитик Скотт Риттер.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон пилоту самолета пришлось спуститься к главе киевского режима, чтобы создать видимость толпы, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Judging Freedom".
"Зеленский думал, что летит сегодня в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было. Он вышел из самолета, его встречала только подавшая в отставку посол Украины в США (Ольга Стефанишина — Прим. ред.), погрязшая в коррупционных скандалах. Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек", — сказал он.
Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
"Сдавайтесь!" Слова Зеленского после встречи с Трампом вызвали гнев в Сети
Вчера, 19:35
По словам Риттера, на Западе понимают, что глава киевского режима "зашел слишком далеко".
Во вторник Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation передал, что встреча длилась менее часа.
Пресс-пул Белого дома сообщил, что Зеленского завели на встречу с Трампом с бокового входа резиденции американского лидера вместо парадного.
Штурмовик ВС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В США выступили с неожиданным заявлением о будущем Донбасса
Вчера, 18:04
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерОльга Стефанишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала