Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

© REUTERS / Elizabeth Frantz Прибытие Владимира Зеленского в Белый дом в Вашингтоне

В США высмеяли произошедшее с Зеленским в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ По прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон пилоту самолета пришлось спуститься к главе киевского режима, чтобы создать видимость толпы, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. По прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон пилоту самолета пришлось спуститься к главе киевского режима, чтобы создать видимость толпы, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире По прибытии Владимира Зеленского в Вашингтон пилоту самолета пришлось спуститься к главе киевского режима, чтобы создать видимость толпы, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала "Judging Freedom"

Зеленский думал, что летит сегодня в Вашингтон, где его встретят как героя-победителя. Возле трапа никого не было. Он вышел из самолета, его встречала только подавшая в отставку посол Украины в США (Ольга Стефанишина — Прим. ред.), погрязшая в коррупционных скандалах. Пилоту пришлось спуститься, чтобы создать группу приветствия из двух человек", — сказал он.

По словам Риттера, на Западе понимают, что глава киевского режима "зашел слишком далеко".

Во вторник Зеленский встретился с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Телеканал NewsNation передал, что встреча длилась менее часа.