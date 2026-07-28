"У вас скудоумие, мужчина!" За что Алина Загитова обругала коллегу

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости, Андрей Васильчин. Алина Загитова публично обругала старого знакомого! Тот посмел засомневаться в некоторых способностях олимпийской чемпионки. РИА Новости рассказывает, как в российском фигурном катании вспыхнул новый скандал.

Алина, ты слышишь?!

"Кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит", - за месяц перед открытием школы Загитовой Казани , в которой чемпионка сама намерена работать с учениками, выступил в соцсетях известный в прошлом российский, а потом итальянский фигурист Иван Ригини. Перешел грань?

Возможно, Иван и не подумал, что его мнение разлетится по сети и попадет в СМИ, а потом и вызовет реакцию самой Загитовой. Критиковать ее лишний раз и всуе не станет даже, скажем, матерый Илья Авербух. Даже если он думает так же, как Ригини, то найдет формулировки, за которые Алина потом еще и спасибо скажет. Потому что набрасываться со своим мнением прямолинейно сегодня могут только смельчаки с толстой кожей. Как и менять гражданство.

© Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова © Соцсети Алины Загитовой Алина Загитова

Иван менял свое в двадцать два года, когда большинство переходов фигуристов никто не замечал. Ни в Азербайджан, ни в Италию. Родился он в Москве, но еще с детства мог стать полноценным итальянцем. Строго говоря, тогда он был в некотором смысле другим человеком – носил фамилию Бариев и слыл довольно перспективным российским одиночником. Дважды был чемпионом страны по юниорам и заметно выступал на международной арене – даже несколько раз попадал в призы на этапах юниорского Гран-при.

С переходом на взрослый уровень прогресс застопорился. Иван сменил нескольких тренеров и со временем оказался у мейнстримного тогда Николая Морозова. Примерно там мысли о смене флага и оформились во что-то конкретное.

"По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России, - говорил Иван в интервью RT. - Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушел, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию — у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве".

Играл заметные роли у Татьяны Навки

В 2013 году Иван для пущей убедительности сменил и фамилию – и насчет ее происхождения в интернете гуляют две версии. Первая – что она "по материнской линии", а вторая – что это фамилия отчима.

За Италию Иван четырежды выиграл взрослый национальный чемпионат, несколько раз брал медали международных турниров, но на ведущих стартах был невысоко. Лучшее достижение в карьере – шестое место на чемпионате Европы 2016 года. На том турнире лучшим из россиян стал Максим Ковтун (бронза), а Ригини лишь сотые балла проиграл второму номеру сборной Михаилу Коляде.

После карьера Ивана потихоньку пошла на спад. Сезон-2017/18 стал последним для него в ранге действующего фигуриста – предполагалось, что его может украсить первая в его жизни Олимпиада, но ее так и не случилось.

« "После чемпионата мира — 2016 еще год продолжал кататься за Италию, но в олимпийском сезоне понял, что отправлять меня на Олимпиаду итальянцы не собираются, - говорил Ригини. - На чемпионате Италии я стал вторым, и это была не слишком красивая история. Мне как-то очень явно дали понять, что хотят видеть чемпионом страны другого человека".

© Фото : Шоу "Бес комментариев" Алина Загитова и Евгения Медведева © Фото : Шоу "Бес комментариев" Алина Загитова и Евгения Медведева

Однако расстройство длилось недолго. Будучи экспрессивным и ярким спортсменом, Ригини быстро нашел себя в ледовых шоу. Экстравагантная натура и тяга к экспериментам позволяли ему раскованно чувствовать себя в самых разных ситуациях – так, одно время он оплачивал себе тренировки за границей за счет профессиональной игры в покер, а также работал барменом и продавцом одежды.

Со временем он стал одним из самых востребованных артистов в европейских шоу, а затем нашел себя и на российском рынке. Долгое время он играл заметные роли в главных проектах Татьяны Навки.

Параллельно с участием в шоу Иван занимается тренерской деятельностью и работает постановщиком. Среди самых известных его учеников – казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, сенсационно выигравший олимпийское золото в 2026 году именно с программами от Ивана. На почве взглядов на тренерский и постановочный процесс Ригини, будучи человеком острым на язык, нередко вступал в конфронтации в социальных сетях. К примеру, не так давно у него была жаркая дискуссия с популярным в России постановщиком Никитой Михайловым – все закончилось относительно мирно, но осадочек наверняка сохранился. Вероятно, причиной противостояния стали довольно радикальные взгляды Ригини на хореографию, в рамках которого, как отмечал сам специалист, для него ориентиром служит лишь канадка Ше-Линн Бурн, признававшаяся лучшим постановщиком года по версии ISU в 2020 и 2023 годах.

Теперь настала очередь Загитовой. На правах более опытного в тренерских делах коллеги (что, кстати, объективно) Ригини поддел Алину. С одной стороны, замечание может показаться резонным. С другой, критический тон с отсылкой к непродолжительной взрослой карьере многим показался не слишком уместным. Сама Алина тоже не осталась в стороне и довольно хлестко ответила оппоненту:

« "Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично - это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, - это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки - здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я могу передавать другим".