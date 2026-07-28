В Госдуме высказались о тренерском таланте Загитовой

Краткий пересказ от РИА ИИ Светлана Журова считает, что делать выводы о тренерских способностях Алины Загитовой преждевременно, так как ее школа еще не начала работу.

Журова отметила, что продолжительность спортивной карьеры не определяет успех в тренерской деятельности.

Она привела примеры успешных тренеров из числа титулованных спортсменов, таких как Евгений Плющенко, Тамара Москвина, Алексей Мишин и Александр Жулин.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что делать выводы о тренерских способностях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой преждевременно, поскольку ее школа еще даже не начала работу.

Ранее хореограф и постановщик программ Иван Ригини усомнился в том, что Загитова сможет стать хорошим тренером, отметив, что у нее была слишком короткая спортивная карьера.

"Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр еще даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой", - сказала Журова.

По ее мнению, продолжительность спортивной карьеры не определяет, станет ли человек успешным тренером. "Мой первый тренер пришел после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось", - отметила она.