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В Госдуме высказались о тренерском таланте Загитовой - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Фигурное катание
 
16:38 28.07.2026 (обновлено: 16:47 28.07.2026)
В Госдуме высказались о тренерском таланте Загитовой

Журова призвала не судить о тренерских способностях Загитовой до открытия школы

© Соцсети Алины ЗагитовойАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что делать выводы о тренерских способностях Алины Загитовой преждевременно, так как ее школа еще не начала работу.
  • Журова отметила, что продолжительность спортивной карьеры не определяет успех в тренерской деятельности.
  • Она привела примеры успешных тренеров из числа титулованных спортсменов, таких как Евгений Плющенко, Тамара Москвина, Алексей Мишин и Александр Жулин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что делать выводы о тренерских способностях олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой преждевременно, поскольку ее школа еще даже не начала работу.
Ранее хореограф и постановщик программ Иван Ригини усомнился в том, что Загитова сможет стать хорошим тренером, отметив, что у нее была слишком короткая спортивная карьера.
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"Почему он делает выводы о способностях Загитовой, если центр еще даже не открыт? Да и она не планировала сама тренировать, она будет управлять школой", - сказала Журова.
По ее мнению, продолжительность спортивной карьеры не определяет, станет ли человек успешным тренером. "Мой первый тренер пришел после института молодым парнем. Он был мастером спорта. Набрал детей, и из этих групп выросли олимпийская чемпионка, семь мастеров спорта, три члена юниорской сборной, восемь человек попали в школу олимпийского резерва. Никто не мог заранее сказать, что у него получится такой результат. Но получилось", - отметила она.
Журова подчеркнула, что аналогичные примеры есть и среди титулованных спортсменов. "У Евгения Плющенко получилось: он тренирует, к нему идут спортсмены, есть результаты. То же самое можно сказать о Тамаре Москвиной, Алексее Мишине, Александре Жулине. Кто-то после карьеры становится тренером, кто-то занимается шоу, а кто-то вообще не идет в тренерскую профессию. У каждого свой путь", - заключила Журова.
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Фигурное катаниеСпортСветлана ЖуроваАлина ЗагитоваТамара МосквинаГосдума РФ
 
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