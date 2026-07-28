Загитова жестко ответила на критику коллеги и обвинила его в скудоумии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Загитова ответила на критику своих тренерских способностей со стороны хореографа Ригини, заявив, что его замечания обусловлены скудоумием.
- Леонов сообщил о начале строительства Центра фигурного катания имени Загитовой в Казани.
- Стоимость строительства Центра фигурного катания составила 1,29 миллиарда рублей, а открытие запланировано на 1 сентября.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что критика ее тренерских способностей со стороны хореографа Ивана Ригини обусловлена его скудоумием.
Ранее Ригини в комментариях под публикацией в Instagram*, посвященной Центру фигурного катания Загитовой, заявил об отсутствии необходимого опыта у спортсменки для осуществления тренерской деятельности: "Вопрос в том, кого она наберет, когда карьера Алины короче чьей-либо. Она не научит. Главное, чтобы тренеры научили". В ответ на критику хореограф подчеркнул, что является постановщиком программ олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова.
"Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично - это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, - это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки - здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я могу передавать другим", - написала Загитова в сториз.
В августе 2025 года министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости о начале строительства Центра фигурного катания имени Загитовой в Казани. Стоимость строительства составила 1,29 миллиарда рублей, следует из информации на сайте госзакупок. В июне он заявил, что объект будет открыт 1 сентября, в этот же день начнутся занятия с детьми.
Загитовой 24 года. Она победительница Олимпийских игр 2018 года, в том же году выиграла чемпионат Европы. Весной 2019 года фигуристка стала чемпионкой мира, а в декабре объявила о том, что берет в карьере паузу на неопределенное время.
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