Загитова жестко ответила на критику коллеги и обвинила его в скудоумии

"Странно слышать такое от коллеги и мужчины, с которым мы когда-то хорошо общались. Принижать меня публично - это не про профессионализм, а про слабость и двуличие. Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, - это, мягко говоря, скудоумие. Как говорили классики: главное не количество, а качество. И мужчину определяют его поступки - здесь тоже есть над чем задуматься. Я тренировалась в лучшем штабе мира, который дал мне сильную базу и фундамент для дальнейшей работы. За мной стоят годы труда, титулы и понимание спорта, и именно это я могу передавать другим", - написала Загитова в сториз.