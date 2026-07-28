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Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим при атаках ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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15:41 28.07.2026 (обновлено: 17:34 28.07.2026)
Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим при атаках ВСУ

Wildberries выплатила более 40 млн рублей пострадавшим при атаках ВСУ на склады

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБаннер Wildberries
Баннер Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Баннер Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим после атак ВСУ на логистические объекты, сообщили в компании.
  • Первые компенсации поступили уже 21 июля.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей сотрудникам, пострадавшим после атак на логистические объекты.
"На сегодняшний день общий объем прямых финансовых компенсаций превышает 40 миллионов рублей. Первые выплаты тяжело пострадавшим исполнителям и семьям погибших поступили уже 21 июля", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что несколько сотен человек получили психологическую поддержку через профильные корпоративные службы. Компания установила контакт со всеми, кто обратился за специализированной помощью.
Заблаговременная подготовка и регулярные тренировочные учения позволили избежать массовых жертв. Сразу после объявления ракетной опасности людей быстро эвакуировали, подчеркнули в Wildberries.
Основательница компании Татьяна Ким заявила, что, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, маркетплейс ведет работу по организации финподдержки продавцов. По ее словам, мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших начали получать выплаты уже 22 июля. Также селлерам предоставили отсрочку по кредитам на три месяца.
На минувшей неделе украинские дроны атаковали объекты Wildberries в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Невинномысске, Ленинградской и Тамбовской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК возбудил уголовные дела о теракте.
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