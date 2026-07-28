Единая Лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Сандлера

Сандлер возглавлял клуб с сезона-2023/24 и в первый год работы привел команду к первой в ее истории победе в Суперлиге. Также в 2016 году под его руководством чемпионом турнира стал "Сахалин". Всего в качестве главного тренера специалист провел 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, в которых его команды одержали 144 победы.