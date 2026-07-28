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Единая Лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Сандлера - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Баскетбол
 
09:15 28.07.2026
Единая Лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Сандлера

Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера

© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева)
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева) - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой БК "Спартак-Приморье"
Баскетбольный тренер Эдуард Сандлер (второй слева). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер и директор владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер погиб в возрасте 44 лет в результате аварии на гидроцикле.
  • Единая лига ВТБ выразила соболезнования в связи с гибелью Эдуарда Сандлера.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Единая лига ВТБ в Telegram-канале выразила соболезнования в связи с гибелью главного тренера и директора владивостокского "Динамо" Эдуарда Сандлера.
Во вторник "Динамо", которое в сезоне-2026/27 дебютирует в Единой лиге ВТБ, сообщило о смерти Сандлера в возрасте 44 лет. В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили РИА Новости, что он погиб в результате аварии на гидроцикле, не справившись с управлением и врезавшись в каменистый берег. СК России по Приморскому краю организовал доследственную проверку по факту гибели Сандлера.
"Единая Лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича", - говорится в сообщении лиги.
Сандлер возглавлял клуб с сезона-2023/24 и в первый год работы привел команду к первой в ее истории победе в Суперлиге. Также в 2016 году под его руководством чемпионом турнира стал "Сахалин". Всего в качестве главного тренера специалист провел 209 официальных матчей в Суперлиге и Кубке России, в которых его команды одержали 144 победы.
В 2020 году Сандлер баллотировался на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ).
 
БаскетболЭдуард СандлерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Российская федерация баскетбола (РФБ)Динамо МоскваСахалин (Южно-Сахалинск, ж)Единая лига ВТБ
 
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