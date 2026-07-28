Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области сбили три БПЛА.
- Жертв и разрушений нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — РИА Новости. В Ленинградской области сбили три вражеских дрона, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. <...> Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу", — написал он в канале на платформе "Макс".
В отличие от противника, российская армия бьет исключительно по объектам ВПК. Бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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