Многие документы о войне еще не ввели в научный оборот, рассказал историк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Множество документов о Великой Отечественной войне еще не введены в научный оборот.
- В Белоруссии выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения в ходе расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской ССР.
МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Множество документов о Великой Отечественной войне еще не введены в научный оборот, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.
"На самом деле, на сегодняшний день есть огромное количество документов, в том числе архивы, которые все еще не обработаны и не введены в научный оборот. Многим кажется, что мы уже все знаем о Великой Отечественной войне. Это не так", - сказал историк.
Он подчеркнул, что огромное количество материалов хранится в семейных архивах, у самих людей. "Многие просто не придают этим материалам исторического значения", - подчеркнул собеседник.
Трубчик отметил, что сегодня большой интерес вызывают не только истории сражений, но и то, как жили люди в условиях оккупации, как было организовано и как жило партизанское движение. По его словам, источниками такой информации могут быть личные дневники людей, живших в те годы.
"Но и архивы находим до сих пор. Несколько лет назад в Солигорском районе при работах в земле были найдены архивы партизанского отряда, который действовал в той местности. Металлические ящики с огромным количеством документов. Не все, к сожалению, удалось восстановить, многие пострадали от влаги", - рассказал историк.
По его словам, все эти новые данные изучаются, используются при издании научной и научно-полярной литературы, при проведении научных конференций, в работе по мемориализации, когда ученые дают заключения об установлении памятных знаков, присвоении названий улицам, связанных с событиями Великой Отечественной войны. "Мы изучаем все аспекты: от международных отношений перед началом Второй мировой войны и заканчивая непосредственно событиями Великой Отечественной войны, геноцидом, вкладом представителей других республик в освобождение Беларуси", - подчеркнул Трубчик.
Он добавил, что сегодня ученые стараются не просто давать научную оценку этим событиям. "Мы занимаемся популяризацией научных результатов, научных исследований, в том числе через издание книг научно-популярного направления. Мы стараемся вовлекать общество, в частности, молодежь, в изучение событий Великой Отечественной войны", - рассказал собеседник.
Он сообщил, что недавно в Белоруссии была издана шестая книга "Народная летопись Великой Отечественной войны "Вспомним всех". "В рамках подготовки книги любой желающий подавал информацию о своих родственниках, принимавших участие в событиях ВОВ. Мы эту информацию верифицировали, проверяли. Это интересно, это привлекает внимание, особенно молодежи. Человек, который провел собственное научное исследование, передал нам его результаты, уже никогда не забудет об этих событиях", - заявил Трубчик.