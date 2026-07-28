Многие документы о войне еще не ввели в научный оборот, рассказал историк

Краткий пересказ от РИА ИИ Множество документов о Великой Отечественной войне еще не введены в научный оборот.

В Белоруссии выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения в ходе расследования уголовного дела о геноциде населения Белорусской ССР.

МИНСК, 28 июл – РИА Новости. Множество документов о Великой Отечественной войне еще не введены в научный оборот, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Белоруссии Павел Трубчик.

Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. В рамках расследования выявляются новые факты преступлений нацистов против мирного населения Белоруссии.

"На самом деле, на сегодняшний день есть огромное количество документов, в том числе архивы, которые все еще не обработаны и не введены в научный оборот. Многим кажется, что мы уже все знаем о Великой Отечественной войне. Это не так", - сказал историк.

Он подчеркнул, что огромное количество материалов хранится в семейных архивах, у самих людей. "Многие просто не придают этим материалам исторического значения", - подчеркнул собеседник.

Трубчик отметил, что сегодня большой интерес вызывают не только истории сражений, но и то, как жили люди в условиях оккупации, как было организовано и как жило партизанское движение. По его словам, источниками такой информации могут быть личные дневники людей, живших в те годы.

"Но и архивы находим до сих пор. Несколько лет назад в Солигорском районе при работах в земле были найдены архивы партизанского отряда, который действовал в той местности. Металлические ящики с огромным количеством документов. Не все, к сожалению, удалось восстановить, многие пострадали от влаги", - рассказал историк.

По его словам, все эти новые данные изучаются, используются при издании научной и научно-полярной литературы, при проведении научных конференций, в работе по мемориализации, когда ученые дают заключения об установлении памятных знаков, присвоении названий улицам, связанных с событиями Великой Отечественной войны. "Мы изучаем все аспекты: от международных отношений перед началом Второй мировой войны и заканчивая непосредственно событиями Великой Отечественной войны, геноцидом, вкладом представителей других республик в освобождение Беларуси", - подчеркнул Трубчик.

Он добавил, что сегодня ученые стараются не просто давать научную оценку этим событиям. "Мы занимаемся популяризацией научных результатов, научных исследований, в том числе через издание книг научно-популярного направления. Мы стараемся вовлекать общество, в частности, молодежь, в изучение событий Великой Отечественной войны", - рассказал собеседник.