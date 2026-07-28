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Вован и Лексус рассказали, как дважды разыграли Дуду - РИА Новости, 28.07.2026
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08:21 28.07.2026
Вован и Лексус рассказали, как дважды разыграли Дуду

Дуда признался, что боится конфронтации с Россией, рассказали Вован и Лексус

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПранкер Алексей Столяров
Пранкер Алексей Столяров - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пранкер Алексей Столяров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пранкеры Вован и Лексус дважды разыграли Анджея Дуду, когда он занимал пост президента Польши.
  • В одном из розыгрышей они связались с Дудой от имени президента Франции Эммануэля Макрона, и Дуда был весьма откровенен в разговоре.
  • После того как выяснилось, что это пранк, польская печать подняла президента на смех.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как дважды разыграли Анджея Дуду, когда он занимал пост президента Польши.
"У нас нет волшебной схемы, которая стопроцентно работает всегда и со всеми, кому мы звоним. Запланированное может и не получиться. Гарантий никаких. Порой приходиться импровизировать на ходу", - сказали они.
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Так, по их словам, случилось, когда они решили переговорить с Анджеем Дудой, когда он был президентом Польши. Дуда возглавлял Польшу в 2015-2025 годах.
"Сначала позвонили ему на рабочий телефон в офис от имени премьер-министра Литвы, но с ним Дуда говорить отказался. Тогда мы попробовали выйти на связь с Дудой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Получилось. Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией", - вспомнили Вован и Лексус.
Когда выяснилось, что это чистой воды "пранк", польская печать подняла своего президента на смех, добавили собеседники агентства.
"СМИ писали прямым текстом, что Дуда дурачок, потому что попался на нашу удочку уже во второй раз. Первый раз мы поздравили его по случаю победы на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гуттереша, обсудили разные насущные вопросы, вспомнили по ходу, как во время встречи с удовольствием пили вместе польскую водку "Зубровка", - рассказали пранкеры.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы, в Польше даже действует комиссия по "российскому влиянию". В Кремле, комментируя многочисленные недружественные действия Варшавы, отмечали, что Польша стала враждебным РФ государством, и напомнили, что она столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными. При этом в России указывали на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД России заявлял, что РФ будет жестко и решительно пресекать любую подрывную активность из-за границы.
Пранкеры Лексус и Вован - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Пранкеры Вован и Лексус рассказали, за что получили Орден Дружбы
26 июля, 10:00
 
В миреПольшаРоссияЛитваАнджей ДудаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)ООН
 
 
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