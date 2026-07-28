Вован и Лексус рассказали, как дважды разыграли Дуду

Краткий пересказ от РИА ИИ Пранкеры Вован и Лексус дважды разыграли Анджея Дуду, когда он занимал пост президента Польши.

В одном из розыгрышей они связались с Дудой от имени президента Франции Эммануэля Макрона, и Дуда был весьма откровенен в разговоре.

После того как выяснилось, что это пранк, польская печать подняла президента на смех.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Известные пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали РИА Новости, как дважды разыграли Анджея Дуду, когда он занимал пост президента Польши.

"У нас нет волшебной схемы, которая стопроцентно работает всегда и со всеми, кому мы звоним. Запланированное может и не получиться. Гарантий никаких. Порой приходиться импровизировать на ходу", - сказали они.

Так, по их словам, случилось, когда они решили переговорить с Анджеем Дудой , когда он был президентом Польши . Дуда возглавлял Польшу в 2015-2025 годах.

"Сначала позвонили ему на рабочий телефон в офис от имени премьер-министра Литвы, но с ним Дуда говорить отказался. Тогда мы попробовали выйти на связь с Дудой со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. Получилось. Дуда был весьма откровенен, лепетал, что боится прямой конфронтации с Россией", - вспомнили Вован и Лексус.

Когда выяснилось, что это чистой воды "пранк", польская печать подняла своего президента на смех, добавили собеседники агентства.

"СМИ писали прямым текстом, что Дуда дурачок, потому что попался на нашу удочку уже во второй раз. Первый раз мы поздравили его по случаю победы на президентских выборах от имени генсека ООН Антониу Гуттереша, обсудили разные насущные вопросы, вспомнили по ходу, как во время встречи с удовольствием пили вместе польскую водку "Зубровка", - рассказали пранкеры.