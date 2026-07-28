Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области.

Российские военные использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ.

Освобождение Коммунаровки позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля и создать условия для дальнейшего продвижения.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области преодолели заминированные подступы и использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ, рассказали российские бойцы в материалах, распространенных Минобороны.

В понедельник российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области. В МО РФ отметили, что перед началом штурма военные провели разведку, выявили огневые позиции, места размещения личного состава ВСУ и заминированные подходы. Противник оборудовал укрытия в жилых домах и подвалах и использовал скрытые переходы между зданиями.

Штурмовик с позывным Ром рассказал, что бойцы обнаружили под диваном в одном из домов крышку, ведущую в подпол. Найденный там лаз соединял несколько зданий и позволил российским военнослужащим выйти непосредственно к позициям боевиков.

"Мы прошли по нему и вышли прямо на позиции противника. Они не ожидали, что мы обнаружим этот ход", - сказал он.

В свою очередь разведгруппе ВС РФ пришлось заходить в населенный пункт через заболоченный и заминированный участок. На маршруте военные обнаружили растяжки, противопехотные и противотанковые мины, а также сигнальные устройства.

"Впереди шел сапер и внимательно осматривал маршрут. Мы прошли опасный участок, заняли первый дом и закрепились", - рассказал разведчик с позывным Бикет.

По его словам, часть боеприпасов военнослужащие обезвредили, а остальное обозначили для следующих штурмовых групп.

"Освобождение населенного пункта Коммунаровка позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке", - отметили в Минобороны РФ.