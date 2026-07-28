Рейтинг@Mail.ru
Военные рассказали подробности освобождения Коммунаровки - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 28.07.2026 (обновлено: 07:48 28.07.2026)
Военные рассказали подробности освобождения Коммунаровки

Российские бойцы использовали скрытые подземные ходы для выхода к позициям ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области.
  • Российские военные использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ.
  • Освобождение Коммунаровки позволило подразделениям группировки «Восток» расширить зону контроля и создать условия для дальнейшего продвижения.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области преодолели заминированные подступы и использовали обнаруженные подземные ходы для выхода к позициям ВСУ, рассказали российские бойцы в материалах, распространенных Минобороны.
В понедельник российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Коммунаровка в Днепропетровской области. В МО РФ отметили, что перед началом штурма военные провели разведку, выявили огневые позиции, места размещения личного состава ВСУ и заминированные подходы. Противник оборудовал укрытия в жилых домах и подвалах и использовал скрытые переходы между зданиями.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Российские бойцы столкнулись с польскими наемниками в боях за Белицкое
27 июля, 11:23
Штурмовик с позывным Ром рассказал, что бойцы обнаружили под диваном в одном из домов крышку, ведущую в подпол. Найденный там лаз соединял несколько зданий и позволил российским военнослужащим выйти непосредственно к позициям боевиков.
"Мы прошли по нему и вышли прямо на позиции противника. Они не ожидали, что мы обнаружим этот ход", - сказал он.
В свою очередь разведгруппе ВС РФ пришлось заходить в населенный пункт через заболоченный и заминированный участок. На маршруте военные обнаружили растяжки, противопехотные и противотанковые мины, а также сигнальные устройства.
"Впереди шел сапер и внимательно осматривал маршрут. Мы прошли опасный участок, заняли первый дом и закрепились", - рассказал разведчик с позывным Бикет.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Российские войска освободили Торское в ДНР
27 июля, 12:14
По его словам, часть боеприпасов военнослужащие обезвредили, а остальное обозначили для следующих штурмовых групп.
"Освобождение населенного пункта Коммунаровка позволило подразделениям группировки "Восток" расширить зону контроля севернее Терноватого и нарушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке", - отметили в Минобороны РФ.
Занятый рубеж создает условия для дальнейшего продвижения группировки "Восток" в Днепропетровской и Запорожской областях, заключили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала