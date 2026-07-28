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Во Владимире 400 человек эвакуировали из горящего склада - РИА Новости, 28.07.2026
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16:43 28.07.2026
Во Владимире 400 человек эвакуировали из горящего склада

Во Владимире 400 человек эвакуировали из горящего склада стройматериалов

© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиПожар на складе стройматериалов во Владимире
Пожар на складе стройматериалов во Владимире - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
Пожар на складе стройматериалов во Владимире
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владимире произошел пожар на складе строительных материалов на площади 2 тысячи квадратных метров.
  • Эвакуировано 400 человек, в тушении пожара участвуют 72 спасателя и 21 единица техники.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Четыреста человек эвакуировали из горящего склада стройматериалов во Владимире, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала о пожаре на площади 2 тысячи квадратных метров на складе строительных материалов во Владимире. Тушение осложняют сложная планировка и конструктивные особенности горящего здания, а также распространение огня и высокая пожарная нагрузка.
"Эвакуировано 400 человек… из горящего здания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент в ликвидации пожара принимают участие 72 спасателя и 21 единица техники.
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ПроисшествияВладимирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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