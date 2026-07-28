Во Владимире 400 человек эвакуировали из горящего склада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Владимире произошел пожар на складе строительных материалов на площади 2 тысячи квадратных метров.
- Эвакуировано 400 человек, в тушении пожара участвуют 72 спасателя и 21 единица техники.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Четыреста человек эвакуировали из горящего склада стройматериалов во Владимире, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по региону.
"Эвакуировано 400 человек… из горящего здания", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на данный момент в ликвидации пожара принимают участие 72 спасателя и 21 единица техники.