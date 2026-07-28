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Женская сборная России победила турчанок на ЧМ по водному поло до 16 лет - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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21:17 28.07.2026
Женская сборная России победила турчанок на ЧМ по водному поло до 16 лет

Сборная России победила турчанок на ЧМ по водному поло среди игроков до 16 лет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВодное поло
Водное поло - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женская сборная России по водному поло обыграла команду Турции в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет со счетом 10:8.
  • Сборная России выиграла все четыре матча в рамках группового этапа.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Турции в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась победой россиянок со счетом 10:8.
Сборная России выиграла все четыре матча в рамках группового этапа. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее. Турнир завершится 31 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.
Водное поло - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
Женская сборная России победила хозяек ЧМ по водному поло до 16 лет
27 июля, 21:24
 
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