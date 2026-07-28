Женская сборная России победила турчанок на ЧМ по водному поло до 16 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женская сборная России по водному поло обыграла команду Турции в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет со счетом 10:8.
- Сборная России выиграла все четыре матча в рамках группового этапа.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Женская сборная России по водному поло обыграла команду Турции в матче группы A на чемпионате мира среди игроков до 16 лет, который проходит в Загребе.
Встреча завершилась победой россиянок со счетом 10:8.
Сборная России выиграла все четыре матча в рамках группового этапа. Соперник россиянок по четвертьфиналу определится позднее. Турнир завершится 31 июля.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях.