На Урале установили личности всех участников конфликта с ученым-аграрием

Краткий пересказ от РИА ИИ Личности всех участников конфликтной ситуации с ученым-аграрием Никитой Зезиным установлены, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении Зезина, проводится разбирательство представителями МВД и регионального СК РФ.

Депутат Вячеслав Вегнер сообщил, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит, что привело к его гибели.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Личности всех участников конфликтной ситуации с известным ученым-аграрием Никитой Зезиным, который, по заявлению местного депутата Вячеслава Вегнера, скончался вскоре после избиения в Свердловской области, установлены, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее пресс-служба Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН информировала, что 22 июля на 68-м году жизни скончался директор центра, известный ученый-аграрий Никита Зезин. Во вторник СК РФ уточняло, что возбуждено уголовное дело по сообщению об избиении Зезина.

"Личности всех участников конфликтной ситуации сотрудниками полиции Екатеринбурга установлены по горячим следам. В настоящее время тщательное разбирательство по ЧП с гибелью человека проводят совместно представители МВД и регионального СК РФ", – рассказал агентству Горелых.

В свою очередь депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер разместил на своей странице "ВКонтакте" сведения о том, что незадолго до смерти Зезин мог быть жестоко избит. По словам Вегнера, Зезин со своим заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля, на одном из которых они увидели детей на квадроциклах, застрявших в грязи, которые перед этим ездили по полям, уничтожая посевы.