Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан.

Депутат британского парламента Алекс Собел заявил, что Лондон увеличивает передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь Украине.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим атакует разные страны, он уже атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан.

"Речь о попытках (атаками на иранское судно и объекты КТК - ред.) максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам", - сказал газете "Известия" Косачев.

Вице-спикер Совфеда также выразил надежду на то, что Иран и Казахстан найдут возможность ответить, но при этом не пойдут на поводу у Киева.

При этом на фоне визита Владимира Зеленского в Великобританию и его встречи с новым премьером Энди Бернемом депутат британского парламента, председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел в разговоре с "Известиями" заявил, что Лондон увеличивает передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь Украине, всегда прислушиваясь к "просьбам украинских коллег". Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, ранее отмечал, что Бернему вместо помощи нацистскому киевскому режиму стоит подумать о безопасности своей страны.

Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

Также в МИД РФ отмечали, что киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По заявлению ведомства, Киев пытается нанести КТК невосполнимый ущерб. Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума - это атака и на интересы его государств-участников, заявили в МИД. Москва призвала мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры на терминале КТК.