Рейтинг@Mail.ru
Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным, заявил Косачев - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 28.07.2026
Киев пытается сделать конфликт с Россией глобальным, заявил Косачев

Косачев: Украина своими атаками пытается придать конфликту глобальный характер

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан.
  • Депутат британского парламента Алекс Собел заявил, что Лондон увеличивает передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь Украине.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ударами по казахстанским объектам Каспийского трубопроводного консорциума и иранскому судну на Каспии Украина стремится сделать конфликт с РФ глобальным, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим атакует разные страны, он уже атаковал ФРГ, а сейчас атаковал Иран и Казахстан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
Песков назвал удары Киева по инфраструктуре КТК энергетическим терроризмом
25 июля, 17:09
"Речь о попытках (атаками на иранское судно и объекты КТК - ред.) максимально интернационализировать конфликт с Россией и выставить его перед союзниками Украины в качестве глобального, в качестве конфликта, который угрожает их собственным интересам", - сказал газете "Известия" Косачев.
Вице-спикер Совфеда также выразил надежду на то, что Иран и Казахстан найдут возможность ответить, но при этом не пойдут на поводу у Киева.
При этом на фоне визита Владимира Зеленского в Великобританию и его встречи с новым премьером Энди Бернемом депутат британского парламента, председатель парламентской группы по Украине в палате общин Алекс Собел в разговоре с "Известиями" заявил, что Лондон увеличивает передачу технологий, энергетическую поддержку и военную помощь Украине, всегда прислушиваясь к "просьбам украинских коллег". Первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, ранее отмечал, что Бернему вместо помощи нацистскому киевскому режиму стоит подумать о безопасности своей страны.
Как сообщил ранее МИД Ирана, Украина совершила военное нападение на иранское торговое судно 25 июля. В результате атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Захарова прокомментировала атаки Киева на танкеры у терминала КТК
20 июля, 16:53
Также в МИД РФ отмечали, что киевский режим стоит за атаками на танкеры на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По заявлению ведомства, Киев пытается нанести КТК невосполнимый ущерб. Сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума - это атака и на интересы его государств-участников, заявили в МИД. Москва призвала мир должным образом оценить атаки Киева на танкеры на терминале КТК.
Нефтепровод КТК временно приостановил прокачку нефти в четверг, сообщали РИА Новости в компании. Перевалка нефти с терминала была приостановлена 19 июля, когда танкеры подверглись целенаправленной террористической атаке БПЛА.
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Экс-офицер СБУ предрек более наглые теракты в мире со стороны Киева
00:29
 
В миреУкраинаРоссияИранКонстантин КосачевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала