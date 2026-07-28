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УЕФА раскритиковал ФИФА за намерение продать коммерческие права организации - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
18:48 28.07.2026
УЕФА раскритиковал ФИФА за намерение продать коммерческие права организации

УЕФА обеспокоен сообщениями о намерении ФИФА продать часть прав организации

© официальный твиттер FIFA MediaЛоготип ФИФА
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© официальный твиттер FIFA Media
Логотип ФИФА. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА выразил обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении ФИФА продать часть коммерческих прав организации.
  • ФИФА планирует продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права организации.
  • УЕФА считает, что продажа футбольных прав противоречит принципам управления футболом и лишает процесс прозрачности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своей странице в соцсети X заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав организации.
Во вторник ряд СМИ, включая Bloomberg и The Times, сообщили о намерении ФИФА продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
"Это пересекает черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же к этому должны относиться все национальные футбольные ассоциации. И все заинтересованные стороны - лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа и система управления футболом - это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать", - говорится в заявлении УЕФА.
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ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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