УЕФА раскритиковал ФИФА за намерение продать коммерческие права организации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УЕФА выразил обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении ФИФА продать часть коммерческих прав организации.
- ФИФА планирует продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой передадут медийные и коммерческие права организации.
- УЕФА считает, что продажа футбольных прав противоречит принципам управления футболом и лишает процесс прозрачности.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своей странице в соцсети X заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу публикаций в СМИ о намерении Международной федерации футбола (ФИФА) продать часть коммерческих прав организации.
Во вторник ряд СМИ, включая Bloomberg и The Times, сообщили о намерении ФИФА продать частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации.
"Это пересекает черту, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому чрезвычайно серьезно. Так же к этому должны относиться все национальные футбольные ассоциации. И все заинтересованные стороны - лиги, клубы, игроки, болельщики, правительства и все, кому небезразлично будущее игры. Душа и система управления футболом - это не товар, который можно обменять, особенно при полном отсутствии прозрачности в отношении того, кто получает от этого финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать", - говорится в заявлении УЕФА.