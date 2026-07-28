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Ректор Сколтеха назвала главную ошибку молодых ученых - РИА Новости, 28.07.2026
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08:32 28.07.2026
Ректор Сколтеха назвала главную ошибку молодых ученых

Горбунова: страх за нестандартные задачи является ошибкой молодых ученых

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолодой ученый
Молодой ученый - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Сколтеха Горбунова назвала боязнь браться за нестандартные задачи главной ошибкой молодых ученых.
  • Она считает, что страх выйти за рамки привычного мешает молодым исследователям реализовывать перспективные идеи.
  • Горбунова призвала молодых ученых не бояться возможной неудачи и пробовать реализовывать сложные проекты.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Боязнь браться за нестандартные задачи является главной ошибкой молодых ученых, которые пытаются довести свои разработки до практического применения, заявила РИА Новости ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ), академик РАН Юлия Горбунова.
Сложности с внедрением разработок часто связывают с поздним обращением к бизнесу, неумением объяснить пользу продукта или отсутствием навыков защиты своей идеи.
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"Я думаю, что главная ошибка не состоит ни в одном из этих трех пунктов. На мой взгляд, главная проблема в том, что ребята зачастую боятся взяться за нестандартную задачу — опасаются выйти за рамки привычного и попробовать что-то действительно новое", — сказала Горбунова.
Она призвала молодых исследователей браться за сложные проекты, не боясь возможной неудачи, подчеркнув, что именно страх ошибки чаще всего мешает двигаться вперед и реализовывать перспективные идеи.
"Не бойтесь, что не получится, бойтесь, что не попробуете, потому что именно попытка, даже неудачная, дает опыт и понимание, как двигаться дальше", — подчеркнула ректор Сколтеха.
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РоссияСколковский институт науки и технологийРоссийская академия наук
 
 
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