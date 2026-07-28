Ректор Сколтеха назвала главную ошибку молодых ученых

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор Сколтеха Горбунова назвала боязнь браться за нестандартные задачи главной ошибкой молодых ученых.

Она считает, что страх выйти за рамки привычного мешает молодым исследователям реализовывать перспективные идеи.

Горбунова призвала молодых ученых не бояться возможной неудачи и пробовать реализовывать сложные проекты.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Боязнь браться за нестандартные задачи является главной ошибкой молодых ученых, которые пытаются довести свои разработки до практического применения, заявила РИА Новости ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех, группа ВЭБ.РФ), академик РАН Юлия Горбунова.

Сложности с внедрением разработок часто связывают с поздним обращением к бизнесу, неумением объяснить пользу продукта или отсутствием навыков защиты своей идеи.

"Я думаю, что главная ошибка не состоит ни в одном из этих трех пунктов. На мой взгляд, главная проблема в том, что ребята зачастую боятся взяться за нестандартную задачу — опасаются выйти за рамки привычного и попробовать что-то действительно новое", — сказала Горбунова.

Она призвала молодых исследователей браться за сложные проекты, не боясь возможной неудачи, подчеркнув, что именно страх ошибки чаще всего мешает двигаться вперед и реализовывать перспективные идеи.