В "Динамо" хотят видеть Тюкавина лучшим бомбардиром в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Ивлев, председатель совета директоров ФК "Динамо", заявил, что клуб рассчитывает на то, что Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ по окончании сезона.
- СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны "Зенита", но "Динамо" заявило, что не продаст игрока.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что в команде рассчитывают на то, что нападающий Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) по окончании сезона.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны "Зенита". "Динамо" заявило, что не продаст воспитанника.
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"Мы очень рассчитываем на то, что Константин будет играть так же хорошо, как в предыдущие сезоны, и станет лучшим бомбардиром РПЛ", - сказал Ивлев.
Тюкавину 24 года. Нападающий выступает за основной состав "Динамо" с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.