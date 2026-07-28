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В "Динамо" хотят видеть Тюкавина лучшим бомбардиром в РПЛ - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
14:12 28.07.2026 (обновлено: 14:29 28.07.2026)
В "Динамо" хотят видеть Тюкавина лучшим бомбардиром в РПЛ

Ивлев: в "Динамо" рассчитывают на то, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок ФК "Динамо" Константин Тюкави
Игрок ФК Динамо Константин Тюкави - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игрок ФК "Динамо" Константин Тюкави. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Ивлев, председатель совета директоров ФК "Динамо", заявил, что клуб рассчитывает на то, что Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ по окончании сезона.
  • СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны "Зенита", но "Динамо" заявило, что не продаст игрока.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев заявил РИА Новости, что в команде рассчитывают на то, что нападающий Константин Тюкавин станет лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) по окончании сезона.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Тюкавину со стороны "Зенита". "Динамо" заявило, что не продаст воспитанника.
«
"Мы очень рассчитываем на то, что Константин будет играть так же хорошо, как в предыдущие сезоны, и станет лучшим бомбардиром РПЛ", - сказал Ивлев.
Тюкавину 24 года. Нападающий выступает за основной состав "Динамо" с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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ФутболСпортАлександр ИвлевКонстантин ТюкавинРПЛ 2026-2027 (Чемпионат России по футболу)
 
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