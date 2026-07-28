Цзю не приехал на проверку показаний по делу об афере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю не приехал на проверку показаний по делу о мошенничестве, в котором подозревается учредитель детского центра "Катюша" Игорь Козьяков.
- На очной ставке Козьяков показал, что потратил полученные от боксера деньги на расширение площади детского центра и проведение ремонта.
- Цзю настаивает, что никаких работ не видел, и факт их выполнения отрицает.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю не приехал на проверку показаний по делу о мошенничестве, в котором подозревается учредитель детского центра "Катюша" Игорь Козьяков, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.
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"Цзю на проверку показаний не приехал. Следственные действия проводятся без него", — сказала собеседница агентства.
Ранее Карлова сообщала, что проверка показаний на месте запланирована на 28 июля на период с 16 до 18 часов, а Цзю будет присутствовать лично. В ходе проверки должны были быть воспроизведены обстоятельства, которые стороны излагали на очной ставке, длившейся более восьми часов, когда Цзю и подозреваемый дали, по словам адвоката, "диаметрально противоположные показания".
Адвокат пояснила, что Козьяков показал на очной ставке, что потратил полученные от боксера деньги на расширение площади детского центра и проведение ремонта, тогда как Цзю настаивает, что никаких работ не видел, и факт их выполнения отрицает.
Уголовное дело в отношении учредителя "Катюши" Козьякова было возбуждено в ноябре 2025-го. Поводом послужило заявление Цзю, который утверждает, что в 2018-2019 годах одолжил бизнесмену в общей сложности семь миллионов рублей на развитие бизнеса под 34 процента годовых, однако тот не вернул долг.