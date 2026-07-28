Бориско стал игроком ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь Максим Бориско перешел из калининградской "Балтики" в московский футбольный клуб ЦСКА.
- Он подписал контракт по схеме "3+1" и будет играть под номером 39.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил у себя в Telegram-канале о переходе вратаря Максима Бориско из калининградской "Балтики".
Бориско подписал контракт по схеме "3+1". Голкипер будет играть под номером 39.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что трансфер обойдется ЦСКА в 180 млн рублей, прописанных в контракте вратаря с "Балтикой" в качестве отступных.
Бориско 26 лет, в прошлом сезоне он провел за "Балтику" 23 матча, 14 раз сыграв на ноль и пропустив 11 мячей.
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