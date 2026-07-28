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Бориско стал игроком ЦСКА - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Футбол
 
19:05 28.07.2026 (обновлено: 19:23 28.07.2026)
Бориско стал игроком ЦСКА

ЦСКА купил у "Балтики" вратаря Максима Бориско

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМаксим Бориско
Максим Бориско - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Максим Бориско. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь Максим Бориско перешел из калининградской "Балтики" в московский футбольный клуб ЦСКА.
  • Он подписал контракт по схеме "3+1" и будет играть под номером 39.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА объявил у себя в Telegram-канале о переходе вратаря Максима Бориско из калининградской "Балтики".
Бориско подписал контракт по схеме "3+1". Голкипер будет играть под номером 39.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что трансфер обойдется ЦСКА в 180 млн рублей, прописанных в контракте вратаря с "Балтикой" в качестве отступных.
Бориско 26 лет, в прошлом сезоне он провел за "Балтику" 23 матча, 14 раз сыграв на ноль и пропустив 11 мячей.
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