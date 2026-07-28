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Российская теннисистка Прозорова вышла во второй круг турнира в Мемфисе - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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Теннис
 
07:57 28.07.2026
Российская теннисистка Прозорова вышла во второй круг турнира в Мемфисе

Россиянка Прозорова пробилась во второй раунд турнира WTA 250 в Мемфисе

© Фото : Соцсети спортсменки Татьяна Прозорова
 Татьяна Прозорова - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Соцсети спортсменки
Татьяна Прозорова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Татьяна Прозорова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
  • В первом раунде Прозорова обыграла аргентинку Солану Сьерру со счетом 6:1, 5:7, 6:2.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Прозорова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В первом раунде 181-я ракетка мира Прозорова со счетом 6:1, 5:7, 6:2 обыграла аргентинку Солану Сьерру, которая занимает 86-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 17 минут.
Во втором круге Прозорова сыграет против победительницы встречи Мэри Стояна (США, 124) - Пейтон Стирнс (США, 58). Россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
The Memphis Classic
28 июля 2026 • начало в 02:25
Завершен
Solana Sierra
1 : 21:67:52:6
Татьяна Прозорова
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