Российская теннисистка Прозорова вышла во второй круг турнира в Мемфисе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Татьяна Прозорова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Мемфисе.
- В первом раунде Прозорова обыграла аргентинку Солану Сьерру со счетом 6:1, 5:7, 6:2.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Россиянка Татьяна Прозорова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
В первом раунде 181-я ракетка мира Прозорова со счетом 6:1, 5:7, 6:2 обыграла аргентинку Солану Сьерру, которая занимает 86-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 17 минут.
Во втором круге Прозорова сыграет против победительницы встречи Мэри Стояна (США, 124) - Пейтон Стирнс (США, 58). Россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.
The Memphis Classic
28 июля 2026 • начало в 02:25
Завершен
1 : 21:67:52:6