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Арестованный в Таиланде россиянин оказался главой федерации самбо Приморья - РИА Новости Спорт, 28.07.2026
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10:25 28.07.2026 (обновлено: 12:17 28.07.2026)
Арестованный в Таиланде россиянин оказался главой федерации самбо Приморья

Арестованный на Пхукете россиянин оказался президентом федерации самбо Приморья

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Пхукете по запросу Интерпола арестовали россиянина.
  • Мужчину обвиняют в организации преступной группы.
  • Им оказался предприниматель и президент федерации самбо Приморского края Виктор Алексеенков.
ВЛАДИВОСТОК, 28 июл - РИА Новости. Предприниматель, президент федерации самбо Приморского края Виктор Алексеенков задержан в Таиланде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Об аресте в субботу гражданина России в частном доме на таиландском туристическом острове Пхукет по запросу Национального центрального бюро Интерпола РФ по обвинению в организации преступной группы в России сообщила в понедельник газета Bangkok Post со ссылкой на иммиграционную полицию. Полицейский назвал арестованного именем Виктор.
"Задержан (Виктор Алексеенков - ред.)", - сказал собеседник агентства.
На официальном сайте федерации самбо Приморского края на вторник Алексеенков значится как президент организации. В федерации не стали комментировать РИА Новости его задержание в Таиланде.
Алексеенков - известная личность в Приморье, бизнесмен, президент федерации самбо Приморского края. Как сообщало правительства региона, он является заслуженным тренером России по дзюдо, мастером спорта СССР по самбо.
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