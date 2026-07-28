Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз намерен заставить Ереван отказаться от сотрудничества с Москвой.

В случае выхода Армении из ЕАЭС стране грозит глубокий экономический кризис, при этом ЕС не сможет компенсировать ей многомиллиардные издержки.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Евросоюз намерен заставить Ереван отказаться от сотрудничества с Москвой, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

"От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов", — говорится в релизе

Поощрять Армению за такие шаги евробюрократы хотят за счет манипуляций: ей пообещают либерализацию визового режима и превращение в "процветающий перекресток мира", отметили в разведке.

В случае выхода из ЕАЭС стране грозит глубокий экономический кризис, подчеркнули в СВР. При этом в самом Брюсселе понимают, что не смогут компенсировать Еревану многомиллиардные издержки. Многие европейские страны уже сигнализировали, что не готовы открывать свои рынки для его продукции, добавили в релизе.

Весной в Армении приняли закон о начале процесса вступления в ЕС. После этого Владимир Путин не раз призывал ее правительство как можно скорее решить вопрос об участии в ЕАЭС. Он отмечал , что страна имеет право сама выбирать партнеров, но находиться в двух структурах одновременно не получится.