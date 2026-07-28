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Евросоюз потребовал от Армении разорвать связи с Россией, узнала СВР - РИА Новости, 28.07.2026
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12:40 28.07.2026 (обновлено: 14:46 28.07.2026)
Евросоюз потребовал от Армении разорвать связи с Россией, узнала СВР

СВР: Евросоюз требует от Армении сокращения присутствия российского бизнеса

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз намерен заставить Ереван отказаться от сотрудничества с Москвой.
  • В случае выхода Армении из ЕАЭС стране грозит глубокий экономический кризис, при этом ЕС не сможет компенсировать ей многомиллиардные издержки.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Евросоюз намерен заставить Ереван отказаться от сотрудничества с Москвой, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.
"От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов", — говорится в релизе.
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Поощрять Армению за такие шаги евробюрократы хотят за счет манипуляций: ей пообещают либерализацию визового режима и превращение в "процветающий перекресток мира", отметили в разведке.
В случае выхода из ЕАЭС стране грозит глубокий экономический кризис, подчеркнули в СВР. При этом в самом Брюсселе понимают, что не смогут компенсировать Еревану многомиллиардные издержки. Многие европейские страны уже сигнализировали, что не готовы открывать свои рынки для его продукции, добавили в релизе.
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Накануне российский президент и армянский премьер затронули эту тему в телефонном разговоре. Пашинян также попросил решить проблему с ограничениями на ввоз продукции: в стране уже прошли несколько акций сельхозпроизводителей из-за невозможности сбыть товар.
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АрменияВ миреРоссияЕреванЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евразийский экономический союз
 
 
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