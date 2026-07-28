Вчера президент России Владимир Путин на встрече с депутатами сделал ряд заявлений, которые просто не лезут ни в одни приличные западные ворота.
В частности, он сообщил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе (то есть превосходит Евросоюз по темпам экономического роста), даже при рисках инфляции финансовая и экономическая система страны устойчива.
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За несколько дней до этого глава государства на совещании с правительством по экономическим вопросам также назвал ключевые экономические секторы страны устойчивыми и отметил, что ВВП России вырос на 0,3 процента в мае и на 0,2 — за первые пять месяцев 2026 года. В июне федеральный бюджет показал профицит в размере 196 миллиардов рублей (два с половиной миллиарда долларов). В общем и целом президент подчеркнул, что создаваемые для России трудности являются временными и не повлияют на экономическую траекторию страны.
После полной уверенности коллективного укрозапада в успехе "тотальной воздушной войны" с Россией подобные утверждения вызывают у ведущих мировых экспертов и еще более ведущих мировых СМИ большие вопросы, потому что такого просто не может быть.
После начала гениальной 40-дневной операции "по принуждению России к миру" со стороны Украины британское издание The Mirror по секрету сообщило, что "российская экономика на грани коллапса".
Forbes авторитетно заявил, что "экономика России медленно тонет".
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В Fortune пришли к выводу, что "российская экономика — это иллюзия, построенная на долгах".
И вот такое услышать от Путина. Чтобы не разорваться, давайте проведем свое мини-исследование.
Вот сразу первая находка: по последним данным ЮНКТАД и Института имени Гайдара, приток прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2025-го достиг 25,3 миллиарда долларов, что в 11,5 раза больше, чем годом ранее. При этом капитал из недружественных стран за 2022-2025 годы сократился почти вдвое, а из дружественных — вдвое вырос. Как заявляет российское Минэкономразвития, чудес и накруток здесь нет: "Россия остается привлекательной для инвесторов благодаря стоимости энергоресурсов, преференциальным режимам, развитию инфраструктуры и работе над деловым климатом". Кто в своем уме будет вкладываться в "экономику на грани коллапса"?
Интересно, что этот же тезис сквозь зубы на днях озвучило издание The New York Times: оказывается, "отчуждение от Европы было компенсировано все более тесными отношениями с Глобальным Югом", и благодаря "неустанной адаптации", "что бы ни делал Запад, Россия не уступит".
Еще одна находка: по расчетам Reuters, в июле нефтегазовые доходы бюджета России могут вырасти на 60 процентов по сравнению с июлем прошлого года. Причина — рост мировых цен на нефть и увеличение поступлений от налога на прибыль при добыче (которая, как мы знаем, начинает поступать с временным лагом, и как раз теперь меленка начала молоть).
И вот прекрасное: агентство Associated Press сообщило, что "российская экономика справилась с ударом гораздо лучше, чем многие ожидали". А издание Financial Times и вовсе принесло душещипательную весть: судя по всему, с трудом согласованный и порезанный 21-й пакет санкций Евросоюза против России может стать последним — "крупные пакеты санкций против России не работают". Осталась надежда на мелкие и микроскопические.
Но больше всего недружественных экспертов опечалили комментарии Путина по военно-экономической теме: "Как известно, Россия — одна из немногих стран в мире, которая самостоятельно выпускает необходимые материалы, необходимые комплектующие, сырье для серийного выпуска перспективных и модернизации существующих образцов вооружения, военной и специальной техники", то есть параллельно с укреплением гражданской экономики и социальной сферы Россия и сейчас, и в будущем не будет иметь проблем с наращиванием военного производства, причем с упором на высокотехнологичное.
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По словам российского президента, наших без двух минут партнеров ждет множество прекрасных новостей — например, заканчивается подготовка к постановке на постоянное боевое дежурство подводного ядерного дрона "Посейдон", а неуязвимые для любых западных систем ПВО крылатые ракеты "Циркон" получат прецизионную точность: "Немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше". Кроме того, глава государства анонсировал появление "москитного флота", оснащенного самым современным оружием.
Иначе говоря, Западу не следует надеяться ни на экономическое, ни на военное поражение России, а стоит подумать, что будет, когда карточный домик под названием "война против России руками Украины" рассыплется.
Отвечая на предложение одного из участников встречи с депутатами Госдумы действовать "посмелее" на поле боя, Путин сказал очень четко: "Здесь, так же как в экономике, есть свои риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся".
Агентство Bloomberg сообщило, что "Владимир Путин ужесточил требования к Украине после того, как США отвергли договоренности, достигнутые в Анкоридже".
Россия — не та страна, которая подвержена импульсивным реакциям. Все идет по плану, а планы наши известны всем.