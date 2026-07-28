Нурмагомедова и Макгрегора пригласили на свадьбу Роналду, пишут СМИ

В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Поединок стал самым кассовым в истории смешанных единоборств (MMA). Россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула.

Роналду 41 год, Родригес 32 года. Португалец сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. В интервью Моргану Роналду заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. Пара состоит в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери - Алана Мартина, родившаяся в ноябре 2017 года, и Белла Эсмеральда, появившаяся на свет в апреле 2022 года. Также они воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану Роналду - младшего (2010 год) и близнецов Матео и Еву (2017 год).