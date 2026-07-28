Нурмагомедова и Макгрегора пригласили на свадьбу Роналду, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшие чемпионы UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор получили приглашение на свадьбу Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
- Свадьба состоится на следующей неделе, в числе приглашенных также футболисты, актеры, певцы и другие знаменитости.
- Хабиб Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула после победы над Конором Макгрегором в 2018 году.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор получили приглашение на свадьбу нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с его возлюбленной Джорджиной Родригес, сообщается на странице Gossip Magazin в соцсети X.
В 2018 году Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде. Поединок стал самым кассовым в истории смешанных единоборств (MMA). Россиянин объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2020 года. Нурмагомедов ушел из спорта непобежденным с 29 выигранными поединками и тремя защитами титула.
По информации источника, свадьба состоится на следующей неделе. В списке приглашенных также указаны бывшие и действующие футболисты Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Родриго, актеры Вин Дизель, Эстер Экспосито, певцы Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк, Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган, блогер IShowSpeed и другие.
Роналду 41 год, Родригес 32 года. Португалец сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. В интервью Моргану Роналду заявил, что свадьба состоится после чемпионата мира и до старта сезона чемпионата Саудовской Аравии. Пара состоит в отношениях с 2016 года, у них есть две общие дочери - Алана Мартина, родившаяся в ноябре 2017 года, и Белла Эсмеральда, появившаяся на свет в апреле 2022 года. Также они воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями: Криштиану Роналду - младшего (2010 год) и близнецов Матео и Еву (2017 год).